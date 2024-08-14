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Продуктовые наборы

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Август
Рекордсмен СФО. В Омской области продуктовая корзина подорожала на 17% с начала года
14 августа, 14:35
Февраль
Помидоры — дешевле, мясо — дороже. За неделю в Омске выросли цены на многие продукты
1 февраля, 03:16
Декабрь 2023
Праздничный сюрприз. Перед Новым годом во многих регионах России подорожала селедка
20 декабря 2023, 12:15
Реальные зарплаты, новогодний стол и праздник без салюта. Омск сегодня
15 декабря 2023, 14:37
Очередная поломка, дорогие яйца и пылающие автомобили. Омск сегодня
12 декабря 2023, 13:53
Ноябрь 2023
Дорогие яйца, неудачный светофор и кража медведей. Омск сегодня
29 ноября 2023, 13:47
Падение из окна, поезд Деда Мороза и дорожающие продукты. Омск сегодня
8 ноября 2023, 13:38
Август 2023
В Стаханове встретили гуманитарный конвой из Омской области
28 августа 2023, 05:09

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