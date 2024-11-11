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Продукты

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Ноябрь
В популярных магазинах и в соцучреждениях. В Омск попало сомнительное сливочное масло
11 ноября, 07:39
Октябрь
Повышение цен, плачевное состояние трассы и спасение пенсионерки. Омск сегодня
30 октября, 14:38
Растут на глазах. В Омске в очередной раз подорожали сосиски, сметана и масло
30 октября, 06:45
Инфляция сбавляет обороты. В Омске цены на фрукты, мясо и медицину растут медленнее
29 октября, 07:51
Продолжаем работать. «Ашан» опровергнул слухи об уходе с российского рынка
Компания в настоящее время продолжает работать.
25 октября, 04:11
Не без нарушений: в Омске молочный производитель заплатит штраф в 300 тысяч рублей
21 октября, 10:02
Подорожали огурцы, помидоры, одежда, обувь. Как за месяц в Омске изменились цены
15 октября, 09:53
«Воняет мочой и бегают тараканы»: названы худшие магазины Омска
8 октября, 03:40
Сентябрь
Слишком дорого. Цены на мясо, хлеб и молоко проверят в ФАС
28 сентября, 12:05
Смертельный ужин. Трагедия в сибирском селе унесла жизни четырех детей
23 сентября, 07:23
Август
Будем голодать? Ближайшей осенью в России резко подорожают многие продукты
19 августа, 10:20
Рекордсмен СФО. В Омской области продуктовая корзина подорожала на 17% с начала года
14 августа, 14:35
Стало известно, сколько мороженого и сладкой ваты омичи съели на День города
За два дня омичи купили 9 тысяч порций мороженого, более 6 тысяч литров напитков и 1,6 порций сладкой ваты.
5 августа, 10:57
Россияне жалуются на опустевшие полки в продуктовых магазинах. Кто в этом виноват
1 августа, 10:01
Июль
Омичам рассказали, как дольше сохранить домашний хлеб свежим
По словам экспертов, дольше будет храниться хлеб с маслом и сахаром в составе, а также приготовленное на закваске изделие.
5 июля, 08:55
Омичам рассказали, какие пищевые привычки из СССР прибавляют нам веса
2 июля, 07:49
Июнь
Сезонные цены. В Омскстате рассказали, какие продукты стали дешевле
16 июня, 11:47
Май
Для «самых бедных» россиян ускорилась инфляция
Стало известно, что удержать ключевую ставку на высоком уровне у Центробанка так и не выходит. Уровень инфляции в годовом выражении медленно растет. Подробности — в материале Города55.
28 мая, 20:44
Все дорожает. Росстат рассказал о росте цен на продукты в Омской области
26 мая, 09:23
Уровень воды в Иртыше снижается: ситуация в Усть-Ишиме к этому часу
20 мая, 03:38

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