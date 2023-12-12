Ноябрь в копеечку. В Омске подскочили цены на яйца, овощи и лекарства

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
В Омскстате представили последние данные о потребительском рынке Омской области. По итогам ноября средний уровень цен в регионе увеличился на 1% в сравнении с октябрем.
Продукты подорожали в среднем на 1,2%. Ближе к зиме выросли цены на огурцы (68,6%), виноград (11,2%) и помидоры (10%). Вместе с тем подешевели апельсины (18,3%) и лимоны (11,3%).
Стоимость хлеба и хлебобулочных изделий стала выше на 1%. Мясо индейки, геркулес, какао и варенье увеличились в цене на 5,3-7,1%. Одновременно с этим стала доступнее охлажденная и мороженая курица (-0,9%), репчатый лук, натуральный кофе, творожные сырки, бананы, сахар и чай. Цены на эти продовольственные товары упали на 2,3-8,7%.
Продолжили расти цены на куриные яйца (+12,6%). К слову, прокурор Омской области Алексей Афанасьев на сегодняшней пресс-конференции сообщил, что будут проверены все производители и поставщики яиц, как местные, так и иногородние.
На рынке непродовольственных товаров инфляция за ноябрь составила 0,3%. Статистики заметили повышение цен на строительные материалы, отечественные легковые автомобили, парфюмерно-косметические товары, мебель и моющие средства (+0,9–6,7%). Выросли цены на лекарства (+0,6%), уголь и дрова (3% и 3,6% соответственно).
При этом можно было заметить падение цен на некоторые электротовары и бытовую технику (-0,3-5,7%). В ноябре снизилась стоимость одежды и обуви (-0,3-5,6%), телерадиотовары (-2,7-3,8%).
В сфере услуг подорожали от 2 до 28,6% туристические поездки, на 11,2% — билеты на поезд, на 7,3% — билеты на самолет.