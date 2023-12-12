Ноябрь в копеечку. В Омске подскочили цены на яйца, овощи и лекарства

Стоимость хлеба и хлебобулочных изделий стала выше на 1%. Мясо индейки, геркулес, какао и варенье увеличились в цене на 5,3-7,1%. Одновременно с этим стала доступнее охлажденная и мороженая курица (-0,9%), репчатый лук, натуральный кофе, творожные сырки, бананы, сахар и чай. Цены на эти продовольственные товары упали на 2,3-8,7%.