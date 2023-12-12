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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

иллюстрация

Ноябрь в копеечку. В Омске подскочили цены на яйца, овощи и лекарства

12 декабря 2023, 12:04
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске существенно выросли цены на яйца, овощи и лекарства в ноябре

Вместе с тем подешевели курица и некоторые фрукты.

В Омскстате представили последние данные о потребительском рынке Омской области. По итогам ноября средний уровень цен в регионе увеличился на 1% в сравнении с октябрем.

Продукты подорожали в среднем на 1,2%. Ближе к зиме выросли цены на огурцы (68,6%), виноград (11,2%) и помидоры (10%). Вместе с тем подешевели апельсины (18,3%) и лимоны (11,3%).

Стоимость хлеба и хлебобулочных изделий стала выше на 1%. Мясо индейки, геркулес, какао и варенье увеличились в цене на 5,3-7,1%. Одновременно с этим стала доступнее охлажденная и мороженая курица (-0,9%), репчатый лук, натуральный кофе, творожные сырки, бананы, сахар и чай. Цены на эти продовольственные товары упали на 2,3-8,7%.

Продолжили расти цены на куриные яйца (+12,6%). К слову, прокурор Омской области Алексей Афанасьев на сегодняшней пресс-конференции сообщил, что будут проверены все производители и поставщики яиц, как местные, так и иногородние.

На рынке непродовольственных товаров инфляция за ноябрь составила 0,3%. Статистики заметили повышение цен на строительные материалы, отечественные легковые автомобили, парфюмерно-косметические товары, мебель и моющие средства (+0,9–6,7%). Выросли цены на лекарства (+0,6%), уголь и дрова (3% и 3,6% соответственно).

При этом можно было заметить падение цен на некоторые электротовары и бытовую технику (-0,3-5,7%). В ноябре снизилась стоимость одежды и обуви (-0,3-5,6%), телерадиотовары (-2,7-3,8%).

В сфере услуг подорожали от 2 до 28,6% туристические поездки, на 11,2% — билеты на поезд, на 7,3% — билеты на самолет.

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#Экономика#Омск#Омская область#Омскстат#Цены#Цены на продовольствие#Статистика#Новости#Алина Ясинская
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