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Электроэнергия

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Ноябрь
Взрыв на Солнце: когда магнитные бури обрушатся на нас в ноябре
6 ноября, 04:48
Эксклюзив. В России подорожает пластиковая упаковка для товаров
6 ноября, 02:42
Октябрь
Сильный ветер обрушил провода и отключил электричество в Оконешниково
Недавние неблагоприятные погодные условия привели к обрыву проводов и массовым отключениям электроэнергии в Оконешниковском районе, оставив жителей без света.
29 октября, 10:55
Остановились насосы. В Омске отключили свет и воду в Октябрьском округе
24 октября, 04:37
Отсутствие горячей воды, магнитные бури и дикие волки. Омск сегодня
12 октября, 14:00
В Омской области вырастут цены на природный газ: каких районов это не коснется
12 октября, 09:47
Сентябрь
Щуки-гиганты, Нефтяники без света и обрушение авариного дома. Омск сегодня
16 сентября, 15:21
«Омскэнерго» выявило больше 20 тысяч незаконно установленных интернет-кабелей на ЛЭП
6 сентября, 05:16
Там, где рождается свет. Старшеклассников пригласили на экскурсии в «Омскэнерго»
3 сентября, 05:55
Июль
Россияне столкнутся с отключением электричества из-за колоссального износа сетей
Системные проблемы с электричеством, как свидетельствуют данные «Системного оператора ЕЭС», есть на юге России, Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Сибири.
22 июля, 09:13
МТС запустит крупнейшую в Сибири облачную IoT-платформу для учета электроэнергии
12 июля, 09:51
«Вокруг света» без света. В омском парке на колесе обозрения застряли люди
Аттракционы перевели на резервный источник энергии, а гостям помогли спуститься с каруселей. Никто не пострадал.
6 июля, 07:58
Июнь
1,2 млн компенсации. Омичам пересчитали плату за электричество из-за нарушений ОЭК
Прокуратура обязала ОЭК сделать омичам перерасчет платы за электричество, так как в деятельности компании выявили серьезные нарушения.
20 июня, 14:30
По объемам потребления. С 1 июля в Омской области изменятся тарифы на электроэнергию
17 июня, 14:29
Инфляция всему виной. С 1 июля в омских электричках увеличат стоимость проезда
Жителей Омской области предупредили о поднятии цен за проезд в пригородных поездах, увеличение стоимости зависит от километража поездки.
13 июня, 11:33
Вмешалась ФАС. Жители Омской области переплатили за электроэнергию почти миллиард руб
4 июня, 02:58
Май
Гендиректор «Омскэлектро» Жуковский рассказал об инновациях в постройке воздушных ЛЭП
Команда «Омскэлектро» продолжает реализацию инвестиционной программы на 2024 год. Сейчас компания реконструирует воздушную линию электропередач в Октябрьском округе. Её протяжённость — около шести километров.
28 мая, 14:15
Спасение подстанции, смертельная авария и парковки для электросамокатов. Омск сегодня
28 мая, 13:59
В Усть-Ишимском районе Омской области организуют паромный подвоз провизии и лекарств
19 мая, 12:39
Апрель
В Омске ищут подрядчика для ночной охраны парка культуры и отдыха за 2,4 млн
3 апреля, 10:54

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