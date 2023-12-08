Новогодняя магнитная буря, фонтан из кипятка и отключение газа. Омск сегодня

Сегодня в микрорайоне Амур-2 произошла серьезная коммунальная авария. Там, в одной из квартир дома по улице 1-й Амурский проезд, 1 прорвало батарею. Кипятка оказалось настолько много, что с квартиры на третьем этаже вода пошла ниже и добралась до первого. По информации представителя группы компаний, он будет следить за тем, чтобы квартиру привели в порядок и возместили ущерб.