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Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Иллюстраиця

Новогодняя магнитная буря, фонтан из кипятка и отключение газа. Омск сегодня

8 декабря 2023, 14:16
Фото: Город55
Иллюстраиця
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омскую область в новогоднюю ночь накроет магнитная буря

Стало известно, что 31 декабря и 1 января Омскую область накроет магнитная буря. Такой прогноз дали специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Уровень бури будет соответствовать значению G1 (слабая буря). Также в декабре магнитные бури ожидаются 18, 19 и 22 числа. 12 и 23 декабря и 2 января магнитосфера будет оставаться возбужденной.

Праздник с головной болью. В новогоднюю ночь омичей ждет магнитная буря
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Новость №2. В Омске прорвало батарею в многоэтажке Амура-2

Сегодня в микрорайоне Амур-2 произошла серьезная коммунальная авария. Там, в одной из квартир дома по улице 1-й Амурский проезд, 1 прорвало батарею. Кипятка оказалось настолько много, что с квартиры на третьем этаже вода пошла ниже и добралась до первого. По информации представителя группы компаний, он будет следить за тем, чтобы квартиру привели в порядок и возместили ущерб.

Кипяток на три этажа. В Омске прорвало батарею в многоэтажке Амура-2
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Новость №3. В центре Омска из-за утечки отключили газоснабжение в 27 домах

Сегодня утром в нескольких домах Центрального округа случилась утечка газа. В связи с этим было приостановлено газоснабжение, под отключение попали жители 27 домов. Сейчас газоснабжение восстановлено, специалисты АО «Омскгоргаз» проверяли сварочный шов по адресу: улица Спортивный проезд, 1. Как раз во время этого обхода рабочие и обнаружили утечку.

Еще одно ЧП. В центре Омска из-за утечки отключили газоснабжение в 27 домах
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