gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Головная боль

Выбрать дату
Октябрь
«Головная боль уже норма»: Омск сравнили с городом-призраком из-за «черного неба»
18 октября, 10:54
Карантин. В Омске стремительно растет число болеющих детей
7 октября, 11:29
Почему опасно терпеть головную боль и что такое мигрень? Отвечают врачи
3 октября, 02:30
Серия магнитных бурь надвигаются на Омск: когда ждать тяжелые дни
2 октября, 03:50
Сентябрь
Бесконечно плохо. На омичей вновь обрушилась неприятность
18 сентября, 07:08
Кашель и боли в горле. Омичи задыхаются от химических запахов
По официальным данным, в городе благоприятные условия для рассеивания вредных веществ. Однако жалобы омичей говорят об обратном.
18 сентября, 03:47
Август
Проснулись «разбитыми»? На омичей обрушилась новая неприятность
29 августа, 08:19
Скачки давления и тошнота. На омичей обрушится новая неприятность
17 августа, 10:19
Июль
42 часа с головной болью. Омскую область накроет мощнейшая магнитная буря
29 июля, 08:08
Омичей ждет удар магнитосферы длительностью 6 часов
25 июля, 06:37
К вечеру среды на омичей обрушится жесткая магнитная буря
23 июля, 10:18
Вместе с жарой на выходных Омскую область накроет магнитная буря
11 июля, 04:59
В конце июля на Омскую область обрушится магнитная буря
5 июля, 05:41
Магнитная буря посреди недели накроет Омскую область и вызовет головную боль
2 июля, 09:49
Головные боли и слабость. Омичи столкнутся с магнитной бурей в середине недели
2 июля, 04:41
Февраль
Кошмар метеозависимых. На Омск надвигается мощная геомагнитная буря
4 февраля, 06:23
Январь
Метеозависимым приготовиться. Омичей предупредили о магнитных бурях в феврале
27 января, 05:09
Декабрь 2023
Бастрыкин про отопление, омичи о салютах и спасение пациенток. Омск сегодня
16 декабря 2023, 13:16
Новогодняя магнитная буря, фонтан из кипятка и отключение газа. Омск сегодня
8 декабря 2023, 14:16
Праздник с головной болью. В новогоднюю ночь омичей ждет магнитная буря
8 декабря 2023, 06:26

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика