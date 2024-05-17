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Чрезвычайное происшествие

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Май
ЧС федерального уровня, дефицит медиков и похищение ребенка. Омск сегодня
17 мая, 14:07
Срочно. В Омской области ввели режим ЧС федерального уровня из-за паводка
17 мая, 10:46
Апрель
На случай ЧС. Омских журналистов пригласили на учебно-практические курсы
8 апреля, 10:25
Февраль
Шок. В Омской области подросток попал под поезд
6 февраля, 15:16
Январь
«Вспомнили программу ОБЖ». Омичка рассказала о мощном землетрясении в Казахстане
23 января, 13:58
Декабрь 2023
Сильный хлопок. В Омске взорвалась заправка «Топлайн»
Хлопок произошел в помещении диспетчерской.
9 декабря 2023, 10:49
Новогодняя магнитная буря, фонтан из кипятка и отключение газа. Омск сегодня
8 декабря 2023, 14:16
Ноябрь 2023
Для Омска планируют закупить противошоковые костюмы на случай ЧС в 2024 году
28 ноября 2023, 10:18
Падающая штукатурка, новая жизнь «Летура» и омские детдома. Омск сегодня
10 ноября 2023, 14:50
Падение из окна, поезд Деда Мороза и дорожающие продукты. Омск сегодня
8 ноября 2023, 13:38
Сентябрь 2023
Экстренная посадка самолета, задержка вандала и вор электрических плит. Омск сегодня
12 сентября 2023, 14:00
Август 2023
Аварийным не признавался. В Омске начали выяснять причины обрушения потолка в доме
Прокуратура Ленинского округа проводит проверку по факту обрушения потолочного перекрытия в квартире одноэтажного дома.
16 августа 2023, 09:09
Чрезвычайная пожарная опасность. В Омской области ожидается опасное явление
С 4 по 6 августа местами по региону ожидается опасное явление — чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости).
3 августа 2023, 08:48

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