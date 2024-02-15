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Прорвало трубу

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Январь
«Скоро рухнет потолок». В Омске подъезд не справляется с сыростью из-за прорыва трубы
25 января, 13:39
Декабрь 2023
«Идем наугад и боимся наступить в лужу кипятка». В Омске двор залило горячей водой
20 декабря 2023, 06:21
Клубы пара. В омском Чкаловском поселке за день произошло две аварии на теплосетях
15 декабря 2023, 13:19
Новогодняя магнитная буря, фонтан из кипятка и отключение газа. Омск сегодня
8 декабря 2023, 14:16
«Разводят руками». В омской многоэтажке прорвало трубу прямо в подъезде
8 декабря 2023, 10:58
Октябрь 2023
«Невозможно пройти к остановке». Омичи рассказали о яме с кипятком в центре города
По словам жителей, эта яма не только представляет опасность, но и мешает пройти к остановке общественного транспорта.
25 октября 2023, 10:50
Май 2023
Фонтан высотой в три этажа. В одном из омских дворов прорвало трубу
Проблему предстоит решить «Омскводоканалу».
10 мая 2023, 05:58

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