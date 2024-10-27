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Трубы

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2024
Коммунальные бедствия, обновления маршрутов и громкая отставка. Главные темы недели
27 октября, 11:03
Чугун не «справился». «Омскводоканал» готовится к полной замене труб на Омской улице
20 октября, 07:16
Боятся замерзнуть зимой. Омичи пожаловались на сгнившие трубы отопления
3 октября, 05:07
Дома без тепла, взрыв самогонного аппарата и грибное изобилие. Омск сегодня
27 сентября, 14:12
Месяц без воды. Омичи пожаловались на затянувшийся ремонт коммуникаций
24 августа, 08:13
Дело на пару миллионов: во сколько обойдется строительство дачи в 2024 году
26 июня, 04:49
«Пользуемся пожарным выездом». В омских нефтяниках с осени не могут закопать трубы
6 февраля, 11:30
«Скоро рухнет потолок». В Омске подъезд не справляется с сыростью из-за прорыва трубы
25 января, 13:39
2023
Шок. В Омской области в детском саду рухнул потолок
27 декабря 2023, 05:12
Два месяца обещаний. В омских Нефтяниках с середины осени не могут закопать трубы
25 декабря 2023, 10:08
«Ждут, когда кто-то свалится». Омичи пожаловались на раскопанные трубы во дворе дома
20 декабря 2023, 12:59
Новогодняя магнитная буря, фонтан из кипятка и отключение газа. Омск сегодня
8 декабря 2023, 14:16
«Дорога проваливается». В центре Омска прорвало трубу с кипятком
8 декабря 2023, 08:48
«Ни одного дня без запаха выхлопов». В Омске вновь ввели режим «черного неба»
8 декабря 2023, 02:15
Шок. Заживо похоронили. В Омске рабочие замуровали собаку, когда меняли трубы
1 декабря 2023, 02:27
«Невозможно пройти к остановке». Омичи рассказали о яме с кипятком в центре города
По словам жителей, эта яма не только представляет опасность, но и мешает пройти к остановке общественного транспорта.
25 октября 2023, 10:50
Более 70% износа. Жители трех сел Омской области пользовались аварийным водопроводом
Прокуратура Павлоградского района Омской области провела проверку водопроводных сетей, ремонт которых уже долгое время игнорируется.
25 сентября 2023, 09:53
«Никому нет дела». Омичи пожаловались на трубы, лежащие на земле с середины августа
20 сентября 2023, 13:25

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