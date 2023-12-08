Еще одно ЧП. В центре Омска из-за утечки отключили газоснабжение в 27 домах

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Стало известно, что в нескольких домах Центрального округа случилась утечка газа. Это произошло сегодня утром, 8 декабря. В связи с этим было приостановлено газоснабжение, но теперь оно восстановлено.
Специалисты АО «Омскгоргаз» проверяли сварочный шов по адресу: улица Спортивный проезд, 1. Как раз во время этого обхода рабочие и обнаружили утечку. Под отключение попали жители 27 домов.
Ранее Город55 писал об отключении газоснабжения в Центральном округе из-за промерзания труб, по которым подают газ. С коммунальными неудобствами на фоне аномальных морозов столкнулись жильцы домов по проспекту Карла Маркса, по улицам Циолковского, Иртышская Набережная, на Тимуровском и Спортивном проездах.
Как прокомментировали Городу55 в пресс-службе регионального министерства энергетики и ЖКК Омской области, отключение газоснабжения могло произойти сразу по двум этим причинам.
Сварочные работы сотрудники «Омскгоргаза» уже провели, последствия аварии устранены. Квартиры подключают постепенно к газоснабжению.