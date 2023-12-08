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Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

иллюстрация

Еще одно ЧП. В центре Омска из-за утечки отключили газоснабжение в 27 домах

8 декабря 2023, 11:35
Фото: Город55
иллюстрация

В центре Омска из-за утечки отключили газоснабжение в 27 домах

В данное время аварийные бригады уже выполнили необходимые работы по устранению проблемы.

Стало известно, что в нескольких домах Центрального округа случилась утечка газа. Это произошло сегодня утром, 8 декабря. В связи с этим было приостановлено газоснабжение, но теперь оно восстановлено.

Специалисты АО «Омскгоргаз» проверяли сварочный шов по адресу: улица Спортивный проезд, 1. Как раз во время этого обхода рабочие и обнаружили утечку. Под отключение попали жители 27 домов.

Ранее Город55 писал об отключении газоснабжения в Центральном округе из-за промерзания труб, по которым подают газ. С коммунальными неудобствами на фоне аномальных морозов столкнулись жильцы домов по проспекту Карла Маркса, по улицам Циолковского, Иртышская Набережная, на Тимуровском и Спортивном проездах.

Как прокомментировали Городу55 в пресс-службе регионального министерства энергетики и ЖКК Омской области, отключение газоснабжения могло произойти сразу по двум этим причинам.

Сварочные работы сотрудники «Омскгоргаза» уже провели, последствия аварии устранены. Квартиры подключают постепенно к газоснабжению.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Газ#Новости#Газоснабжение#Коммунальная авария#Алина Ясинская#Утечка газа
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