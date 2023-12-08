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Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

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Праздник с головной болью. В новогоднюю ночь омичей ждет магнитная буря

8 декабря 2023, 06:26
Фото: Midjourney
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Омскую область в новогоднюю ночь накроет магнитная буря

Также в декабре в регионе ожидаются еще три магнитных бури.

Омскую область 31 декабря и 1 января накроет магнитная буря, прогнозируют специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Уровень бури будет соответствовать значению G1 (слабая буря).

Также в декабре магнитные бури ожидаются 18, 19 и 22 числа. 12 и 23 декабря и 2 января магнитосфера будет оставаться возбужденной.

Метеозависимые люди во время магнитных бурь могут почувствовать недомогание. Оно проявляется в головной боли, головокружениях, бессоннице или сонливости. Может вызвать жар, приливы и панические атаки.

Напомним, что в настоящее время в Омскую область пришли сильные морозы. Согласно прогнозу синоптиков, аномально низкие температуры продержатся в регионе до начала следующей недели.

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#Здоровье#Омск#Омская область#Новогодняя ночь#Прогноз#Магнитная буря#Евгений Игишев#Метеозависимость#Головная боль#Головокружение
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