gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Газовый баллон

Выбрать дату
Апрель
Омская компания отключила газ в жилом доме и вернула его только после суда
АО «Омскгоргаз» отключило газ в многоквартирном доме после сообщения об утечке, однако информация не подтвердилась, а ресурс так и не вернулся к жильцам.
8 апреля, 12:12
Знал о последствиях. Из-за халатности сотрудника омской АГЗС погибла семейная пара
Житель Омской области заправил бытовые баллоны газом для автомобилей, устройство взорвалось в жилом доме, теперь мужчине грозит уголовное наказание.
5 апреля, 09:28
Декабрь 2023
УФАС занялось компанией, из-за которой сотни жителей Омской области остались без газа
27 декабря 2023, 11:10
Поджог на железных путях, смертельный газ и неожиданное потепление. Омск сегодня
13 декабря 2023, 14:44
Новогодняя магнитная буря, фонтан из кипятка и отключение газа. Омск сегодня
8 декабря 2023, 14:16
Октябрь 2023
После взрыва газа в Котельниково Андрей Бочаров провел оперативное совещание
Спасатели эвакуировали 70 жильцов многоквартирного дома, при взрыве погиб один человек, еще один находится в реанимации.
23 октября 2023, 13:36
Хоценко поручил выделить 20 млн рублей на покупку газовых баллонов для омичей
2 октября 2023, 04:33
Сентябрь 2023
Омичи пожаловались на газовую компанию, которая отказалась менять баллоны
УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства.
20 сентября 2023, 10:16

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика