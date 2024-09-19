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Отключение газа

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Без горячей воды и газа. Жители омских Нефтяников бьют тревогу
19 сентября, 03:47
В Центральном округе Омска неожиданно отключили газ
17 сентября, 02:59
Омская компания отключила газ в жилом доме и вернула его только после суда
АО «Омскгоргаз» отключило газ в многоквартирном доме после сообщения об утечке, однако информация не подтвердилась, а ресурс так и не вернулся к жильцам.
8 апреля, 12:12
После вмешательства прокуратуры в дома жителей Омской области вернулся газ
Прокуратура защитила жителей Русско-Полянского района, которые остались без газоснабжения после истечения договора с АО «Омскоблгаз».
4 апреля, 10:04
Активы обанкротившегося «Омскгоргаза» передадут в областную собственность
2 февраля, 12:16
Омичам объяснили, что делать, если «Горгаз» требует заключить договор на обслуживание
30 января, 04:43
Миллион в лотерее, отключение газа и кинозал повышенного комфорта. Омск в четверг
4 января, 14:00
Испытания на прочность. Больше тысячи человек остались без газа на севере области
Пока неизвестно, когда газоснабжение будет полностью восстановлено.
4 января, 08:39
Температурный рекорд, затопленный двор и возможное отключение газа. Омск за день
3 января, 13:41
Не опять, а снова. Жителей Тары предупредили о возможном отключении газа
3 января, 11:07
2023
Проверит прокуратура. В Омской области без газа остались 135 жилых помещений
Отключение газоснабжения произошло в поселке Октябрьский Тюкалинского района.
8 декабря 2023, 14:34
Новогодняя магнитная буря, фонтан из кипятка и отключение газа. Омск сегодня
8 декабря 2023, 14:16
Включат к вечеру. Жители центра Омска остались без газа из-за аномального похолодания
8 декабря 2023, 07:33
Будет хуже. Проблемы с газоснабжением на севере Омской области решат в 2025 году
7 декабря 2023, 14:37
Проблемы с газом на севере области, подорожание яиц и морозы до -28. Омск в субботу
2 декабря 2023, 15:25
Важно. В зиму с проблемами. Из-за холодов на севере Омской области ограничат подачу газа
Глава регионального минэнерго сообщил итоги заседания по ситуации с газоснабжением севера Омской области.
2 декабря 2023, 06:01
Ждать и надеяться. Жители Тары на севере Омской области остались без газа
8 сентября 2023, 06:56
Перебои с газом, потоп в пятиэтажке и голодовки кандидата в губернаторы. Омск за день
28 июня 2023, 14:58
Жителей Омской области предупредили о массовых перебоях с газом в июне
2 июня 2023, 02:38
Жители омского поселка на два дня останутся без газа
Отключение пройдет в рабочем поселке Москаленки.
29 мая 2023, 12:24

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