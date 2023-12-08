Кипяток на три этажа. В Омске прорвало батарею в многоэтажке Амура-2

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Стало известно, в микрорайоне Амур-2 произошла серьезная коммунальная авария. В одной из квартир дома по улице 1-й Амурский проезд, 1 прорвало батарею.
Жилье находится на третьем этаже. Кипятка оказалось так много, что вода пошла по этажам ниже. Дом при этом отапливается местной котельной.
«В квартире взорвался кран. Видимо, подрядчик смонтировал бракованное оборудование. Этот кран уже запечатали и отправили на независимую экспертизу», — цитирует Om1.ru генерального директора ГК «Стройбетон» Олега Золотова.
По информации представителя группы компаний, он будет следить за тем, чтобы квартиру привели в порядок и возместили ущерб. Все вопросы по этому происшествию постараются оперативно решить, сказал Золотов.
Ранее Город55 писал о том, что в центральной части Омска исчезло не только отопление, но и газоснабжение. По информации «Омскгоргаза», газ вновь появится в домах ближе к 17 часам.