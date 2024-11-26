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Прорыв трубы

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Ноябрь
Затопление школы, грязный воздух и дополнительные авиарейсы. Омск сегодня
26 ноября, 14:05
Работают специалисты. Мэр Шелест поставил на контроль прорыв трубы в омской школе
26 ноября, 11:41
«Затопило крышу двухэтажного здания»: в Омске из-за прорыва трубы пострадала школа
26 ноября, 10:36
Октябрь
Улицу заливает кипятком. В Омске прорвало трубу на Космическом проспекте
Инцидент произошел из-за повреждения на подземной теплотрассе.
16 октября, 04:08
Хлещет как из фонтана. Возле омской школы прорвало трубу с горячей водой
15 октября, 08:04
Сентябрь
Сроки переносят. В центре Омска с мая отсутствует горячая вода
24 сентября, 03:50
Август
Живут себе и не тужат. В Омске в «озере» из канализации поселилось семейство уток
2 августа, 12:27
«Канализационные водопады». Омичи из домов в Октябрьском округе остались без воды
1 августа, 10:36
Июль
Более 3000 человек на юге Омской области остались без воды из-за крупной аварии
23 июля, 04:48
Июнь
Грязевой гейзер. В Омске на Пригородной из-за прорыва трубы залило дорогу и машины
5 июня, 06:22
Февраль
Ремонтные работы. Стала известна причина «раскопок» на улице Ватутина в Омске
11 февраля, 10:05
Январь
«Скоро рухнет потолок». В Омске подъезд не справляется с сыростью из-за прорыва трубы
25 января, 13:39
Вторая авария за неделю. В затопленном омском доме на Индустриальной уже были прорывы
3 января, 10:24
Декабрь 2023
Два месяца обещаний. В омских Нефтяниках с середины осени не могут закопать трубы
25 декабря 2023, 10:08
«Идем наугад и боимся наступить в лужу кипятка». В Омске двор залило горячей водой
20 декабря 2023, 06:21
Клубы пара. В омском Чкаловском поселке за день произошло две аварии на теплосетях
15 декабря 2023, 13:19
Отопление есть, но. В Омске детей перевели на дистант из-за прорыва трубы в лицее
13 декабря 2023, 05:46
Новогодняя магнитная буря, фонтан из кипятка и отключение газа. Омск сегодня
8 декабря 2023, 14:16
«Разводят руками». В омской многоэтажке прорвало трубу прямо в подъезде
8 декабря 2023, 10:58
«Дорога проваливается». В центре Омска прорвало трубу с кипятком
8 декабря 2023, 08:48

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