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Газовое оборудование

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2024
Омская компания отключила газ в жилом доме и вернула его только после суда
АО «Омскгоргаз» отключило газ в многоквартирном доме после сообщения об утечке, однако информация не подтвердилась, а ресурс так и не вернулся к жильцам.
8 апреля, 12:12
После вмешательства прокуратуры в дома жителей Омской области вернулся газ
Прокуратура защитила жителей Русско-Полянского района, которые остались без газоснабжения после истечения договора с АО «Омскоблгаз».
4 апреля, 10:04
Посоветовали не открывать. К омичам пришли газовщики, с которыми не заключали договор
26 февраля, 10:31
Активы обанкротившегося «Омскгоргаза» передадут в областную собственность
2 февраля, 12:16
Омичам объяснили, что делать, если «Горгаз» требует заключить договор на обслуживание
30 января, 04:43
2023
УФАС занялось компанией, из-за которой сотни жителей Омской области остались без газа
27 декабря 2023, 11:10
Поджог на железных путях, смертельный газ и неожиданное потепление. Омск сегодня
13 декабря 2023, 14:44
Новогодняя магнитная буря, фонтан из кипятка и отключение газа. Омск сегодня
8 декабря 2023, 14:16
После взрыва газа в Котельниково Андрей Бочаров провел оперативное совещание
Спасатели эвакуировали 70 жильцов многоквартирного дома, при взрыве погиб один человек, еще один находится в реанимации.
23 октября 2023, 13:36
Хоценко поручил выплачивать омским льготникам до 100 тысяч в рамках догазификации
Субсидии смогут получить шесть категорий граждан.
23 августа 2023, 04:06
В Омской области проверят газовые сети после взрыва в Новосибирске
В региональном правительстве состоится внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
9 февраля 2023, 05:38
Омские водители смогут перевести свой автомобиль на газ со скидкой
Начиная с этого года водители в Омской области получат возможность перевести свой автомобиль на газовое топливо со скидкой. Компенсация составит 2/3 от эталонной стоимости переоборудования.
19 января 2023, 04:31

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