gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Лиса

Выбрать дату
Ноябрь 2023
«Красивая и любопытная». В гости к жителям Омской области снова пришла лиса
30 ноября 2023, 11:31
Обрушение в омской высотке, гонконгский грипп и выгнанный на мороз ребенок
26 ноября 2023, 10:42
Лиса-путешественница, магнитные бури и расселение из аварийного жилья. Омск сегодня
22 ноября 2023, 13:56
Необычные гости. По центру Тары решила прогуляться лиса
22 ноября 2023, 09:14
Август 2023
«Она реально подыхает». Омичи обеспокоены состоянием лисы в Большереченском зоопарке
13 августа 2023, 07:53
Июнь 2023
В Омском районе у лисы нашли смертельно опасную инфекцию
В текущем году на территории Омской области зарегистрировали 24 очага бешенства, в 2022 году — 5.
14 июня 2023, 07:46
Март 2023
В Омске на Левобережье заметили дикую лису
15 марта 2023, 05:38

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика