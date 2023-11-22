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Published Сегодня, 08:49

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Updated Сегодня, 08:52

иллюстрация

По официальным данным. Почти четыре тысячи омичей ждут расселения из аварийного жилья

22 ноября 2023, 08:49
Фото: Город55
иллюстрация

Почти четыре тысячи жителей Омской области ждут расселения из аварийного жилья

В течение двух ближайших лет планируется расселение трех тысяч человек.

Стала известна статистика по ветхому жилищному фонду в Омской области за последние шесть лет. Статус аварийных с 2017 по 2023 годы получили 67,9 тыс кв м жилья. Об этом сообщает «Омский вестник».

В издании опубликован текст государственной программы «Развитие ЖКК и энергетики». В нем указывается, что жилищно-коммунальный комплекс региона находится в кризисном состоянии из-за недостатка финансирования капремонта из бюджета разных уровней. Есть уточнение, что это происходит в течение нескольких лет.

Много лет также имеются проблемы с тарифной политикой, которая предопределяет дотационность отрасли. Кроме того, само собой, на ситуацию влияет существенный износ основных фондов.

По последней информации властей, в потенциально опасных квартирах и домах проживает порядка 3,7 тыс человек. С каждым годом растет число жильцов, находящихся в опасности, ведь увеличивается количество аварийных зданий. Например, за 2022 год в аварийном фонде прибавилось еще 9,9 тыс кв м.

Согласно официальным данным на 1 января 2023 года, 1,89 тыс человек переехали в безопасное жилье. Расселение происходило с использованием средств «Фонда развития территорий». До 1 сентября 2025 года планируется расселить из аварийного жилья 3,28 тыс омичей.

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#Общество#Омск#Омская область#Капремонт#Аварийное жилье#Аварийные дома#Новости#Расселение#Алина Ясинская
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