По официальным данным. Почти четыре тысячи омичей ждут расселения из аварийного жилья

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Стала известна статистика по ветхому жилищному фонду в Омской области за последние шесть лет. Статус аварийных с 2017 по 2023 годы получили 67,9 тыс кв м жилья. Об этом сообщает «Омский вестник».
В издании опубликован текст государственной программы «Развитие ЖКК и энергетики». В нем указывается, что жилищно-коммунальный комплекс региона находится в кризисном состоянии из-за недостатка финансирования капремонта из бюджета разных уровней. Есть уточнение, что это происходит в течение нескольких лет.
Много лет также имеются проблемы с тарифной политикой, которая предопределяет дотационность отрасли. Кроме того, само собой, на ситуацию влияет существенный износ основных фондов.
По последней информации властей, в потенциально опасных квартирах и домах проживает порядка 3,7 тыс человек. С каждым годом растет число жильцов, находящихся в опасности, ведь увеличивается количество аварийных зданий. Например, за 2022 год в аварийном фонде прибавилось еще 9,9 тыс кв м.
Согласно официальным данным на 1 января 2023 года, 1,89 тыс человек переехали в безопасное жилье. Расселение происходило с использованием средств «Фонда развития территорий». До 1 сентября 2025 года планируется расселить из аварийного жилья 3,28 тыс омичей.