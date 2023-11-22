По официальным данным. Почти четыре тысячи омичей ждут расселения из аварийного жилья

В издании опубликован текст государственной программы «Развитие ЖКК и энергетики». В нем указывается, что жилищно-коммунальный комплекс региона находится в кризисном состоянии из-за недостатка финансирования капремонта из бюджета разных уровней. Есть уточнение, что это происходит в течение нескольких лет.