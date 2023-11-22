gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Звери

Выбрать дату
Ноябрь 2023
Лиса-путешественница, магнитные бури и расселение из аварийного жилья. Омск сегодня
22 ноября 2023, 13:56
Декабрь 2022
Следы невиданных зверей. В Омской области голодные животные «атаковали» кормовые поля
Такие «рестораны под открытым небом» охотно посещают как птицы, так и звери посерьезнее — медведи.
1 декабря 2022, 07:58

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика