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Панические атаки и головокружения. Омичей предупредили о магнитных бурях в декабре

22 ноября 2023, 06:47
Фото: Midjourney
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Омскую область в декабре накроют магнитные бури

Метеозависимые люди во время магнитных бурь могут почувствовать недомогание.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, Омскую область 5 и 17 декабря накроют магнитные бури. Они будут соответствовать значению уровня G1 (слабая буря). Магнитосфера также будет оставаться возбужденной 6 и 19 декабря.

Метеозависимые люди во время магнитных бурь могут почувствовать недомогание. Оно проявляется в головной боли, головокружениях, бессоннице или сонливости. Может вызвать жар, приливы и панические атаки.

Напомним, что в начале ноября магнитосфера Земли подверглась сильному удару протуберанца, оторвавшегося от Солнца. Из-за этого на территории Омской области можно было увидеть полярное сияние.

Невероятная красота. Над Омской областью появилось полярное сияние
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#Здоровье#Омская область#Магнитные бури#Евгений Игишев#Головная боль
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