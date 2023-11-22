Панические атаки и головокружения. Омичей предупредили о магнитных бурях в декабре

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, Омскую область 5 и 17 декабря накроют магнитные бури. Они будут соответствовать значению уровня G1 (слабая буря). Магнитосфера также будет оставаться возбужденной 6 и 19 декабря.
Метеозависимые люди во время магнитных бурь могут почувствовать недомогание. Оно проявляется в головной боли, головокружениях, бессоннице или сонливости. Может вызвать жар, приливы и панические атаки.
Напомним, что в начале ноября магнитосфера Земли подверглась сильному удару протуберанца, оторвавшегося от Солнца. Из-за этого на территории Омской области можно было увидеть полярное сияние.