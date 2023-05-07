Хроника пожаров, 23 года с первой инаугурации Путина, потоп во дворе. Воскресный Омск

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Представляем хронологию огненных событий в Омской области:
10:50 — жители Крутинского района опасаются огня вдоль федеральной трассы, публикуем видео с места событий.
11:26 — в Таре выявили избыток продуктов горения в воздухе, местные жители жаловались на запах гари.
12:08 — в еще одной деревне Тюкалинского района произошел пожар.
13:26 — омские дачники из СНТ «Зеленая падь» остались без воды из-за долгов и бояться возгораний.
13:40 — из пожара в Калачинске удалось спасти собаку по кличке Малыш.
14:35 — синоптики повествуют о сильных порывах ветра 8 мая, а также объявляют пятый класс горимости до 10 числа.
15:06 — на Левом берегу Омска горят склады.
16:34 — пожар в деревне Тарского района, уничтожены жилые дома и постройки.
16:46 — возбуждено уголовное дело из-за пожара в Тарском районе, прокуратура проводит проверку.
7 мая 2000 года состоялась первая инаугурация Владимира Путина в качестве президента России. С того момента прошло ровно 23 года. Город55 рассказывает, как за это время поменялась страна, и Омская область в частности:
В редакцию Города55 обратилась жительница дома №1 по улице Новокирпичная. Женщина пожаловалась на бездействие со стороны профильных организаций. Осенью 2022 года на участке у дома прорвало трубу. С тех пор территория затоплена. Рассказываем эту историю: