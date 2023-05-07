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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

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Хроника пожаров, 23 года с первой инаугурации Путина, потоп во дворе. Воскресный Омск

7 мая 2023, 14:26
Фото: Город55
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Пожары в Омске сегодня

Представляем хронологию огненных событий в Омской области:

10:50 — жители Крутинского района опасаются огня вдоль федеральной трассы, публикуем видео с места событий.

11:26 — в Таре выявили избыток продуктов горения в воздухе, местные жители жаловались на запах гари.

12:08 — в еще одной деревне Тюкалинского района произошел пожар.

13:26 — омские дачники из СНТ «Зеленая падь» остались без воды из-за долгов и бояться возгораний.

13:40 — из пожара в Калачинске удалось спасти собаку по кличке Малыш.

14:35 — синоптики повествуют о сильных порывах ветра 8 мая, а также объявляют пятый класс горимости до 10 числа.

15:06 — на Левом берегу Омска горят склады.

16:34 — пожар в деревне Тарского района, уничтожены жилые дома и постройки.

16:46 — возбуждено уголовное дело из-за пожара в Тарском районе, прокуратура проводит проверку.

Годовщина инаугурации Путина

7 мая 2000 года состоялась первая инаугурация Владимира Путина в качестве президента России. С того момента прошло ровно 23 года. Город55 рассказывает, как за это время поменялась страна, и Омская область в частности:

Годовщина инаугурации Путина: как изменилась Омская область за 23 года
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В Омске затопило двор

В редакцию Города55 обратилась жительница дома №1 по улице Новокирпичная. Женщина пожаловалась на бездействие со стороны профильных организаций. Осенью 2022 года на участке у дома прорвало трубу. С тех пор территория затоплена. Рассказываем эту историю:

«Наше болото с утками». В Омске уже полгода топит двор дома
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