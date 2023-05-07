В деревне Тарского района огонь уничтожил жилые дома

Напомним, ранее мы сообщали о крупных ландшафтных пожарах в Крутинском районе, возгораниях в Тюкалинской деревне, Калачинске, Таре и Омске. Синоптики объявили в регионе пятый класс горимости до 10 мая, что говорит об особо опасной обстановке.