В деревне Тарского района огонь уничтожил жилые дома

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Прокуратура Омской области начала проверку после крупного пожара в деревне Шкуново Вставского сельского поселения Тарского района. Огонь уничтожил дома и имущество местных жителей. В населенный пункт отправился прокурор района Владислав Васильев.
Порывы ветра привели к переходу огня через минерализованные полосы на деревню. «Будут приняты меры по обеспечению соблюдения жилищных прав граждан в части их временного размещения, осуществления социальных выплат и последующего предоставления им жилых помещений», — подчеркнули в региональной прокуратуре.
Возбуждено уголовное дело. Ход расследования контролирует надзорный орган.
В ходе проверки специалисты оценят работу органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению пожаров, а также по части соблюдения особого противопожарного режима.
Напомним, ранее мы сообщали о крупных ландшафтных пожарах в Крутинском районе, возгораниях в Тюкалинской деревне, Калачинске, Таре и Омске. Синоптики объявили в регионе пятый класс горимости до 10 мая, что говорит об особо опасной обстановке.