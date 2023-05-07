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В деревне Тарского района огонь уничтожил жилые дома

7 мая 2023, 10:34
Фото: 1MI
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Возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку.

Прокуратура Омской области начала проверку после крупного пожара в деревне Шкуново Вставского сельского поселения Тарского района. Огонь уничтожил дома и имущество местных жителей. В населенный пункт отправился прокурор района Владислав Васильев.

Порывы ветра привели к переходу огня через минерализованные полосы на деревню. «Будут приняты меры по обеспечению соблюдения жилищных прав граждан в части их временного размещения, осуществления социальных выплат и последующего предоставления им жилых помещений», — подчеркнули в региональной прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело. Ход расследования контролирует надзорный орган.

В ходе проверки специалисты оценят работу органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению пожаров, а также по части соблюдения особого противопожарного режима.

Напомним, ранее мы сообщали о крупных ландшафтных пожарах в Крутинском районе, возгораниях в Тюкалинской деревне, Калачинске, Таре и Омске. Синоптики объявили в регионе пятый класс горимости до 10 мая, что говорит об особо опасной обстановке.

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