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Безоружны. Омские дачники, которым отключили воду за долги, боятся пожаров

7 мая 2023, 07:16
Фото: 1MI
иллюстрация

Омские садоводы, которым отключили воду за долги, опасаются пожаров

Местные жители пытаются решить проблему, но им мешают бюрократические тонкости.

В редакцию Города55 обратился садовод из СНТ «Зеленая падь». Он переживает из-за пожаров, дачники рискуют остаться безоружными перед огнем. «Все бочки пустые. Сотням садоводов до сих пор не дали воду, которую за долги отключило ЗАО „Иртышское“», — передает наш подписчик.

Омич рассказывает, долг накопился при предыдущем правлении СНТ, якобы тарифы постоянно повышались, а экономического обоснования не было. В итоге: садоводы оказались должны почти 900 тысяч рублей. Юрист не смогла защитить интересны членов СНТ, хотя они не согласны с наличием долга.

«Сейчас садоводы срочно выбирают нового председателя СНТ и членов правления, которым предстоит оперативно разобраться с долгами и оплатить только обоснованные суммы», — поясняет дачник. Но пока процедура не завершена, воды в «Зеленой пади» нет.

2 мая члены СНТ были на приеме у прокурора Омского района Сергея Пономарева, просили провести проверку законности отключения воды, говорит омич. Им пообещали пригласить к себе директора ЗАО «Иртышское» 10 мая.

Садоводы переживают не только из-за пожаров. Наш подписчик обращает внимание: «Люди могут остаться без урожая, поливать посадки нечем».

Напомним, ранее мы сообщали о пожарах в Крутинском районе, серьезном возгорании в Тюкалинской деревне, а также густом смоге в Таре.

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