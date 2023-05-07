Безоружны. Омские дачники, которым отключили воду за долги, боятся пожаров

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
В редакцию Города55 обратился садовод из СНТ «Зеленая падь». Он переживает из-за пожаров, дачники рискуют остаться безоружными перед огнем. «Все бочки пустые. Сотням садоводов до сих пор не дали воду, которую за долги отключило ЗАО „Иртышское“», — передает наш подписчик.
Омич рассказывает, долг накопился при предыдущем правлении СНТ, якобы тарифы постоянно повышались, а экономического обоснования не было. В итоге: садоводы оказались должны почти 900 тысяч рублей. Юрист не смогла защитить интересны членов СНТ, хотя они не согласны с наличием долга.
«Сейчас садоводы срочно выбирают нового председателя СНТ и членов правления, которым предстоит оперативно разобраться с долгами и оплатить только обоснованные суммы», — поясняет дачник. Но пока процедура не завершена, воды в «Зеленой пади» нет.
2 мая члены СНТ были на приеме у прокурора Омского района Сергея Пономарева, просили провести проверку законности отключения воды, говорит омич. Им пообещали пригласить к себе директора ЗАО «Иртышское» 10 мая.
Садоводы переживают не только из-за пожаров. Наш подписчик обращает внимание: «Люди могут остаться без урожая, поливать посадки нечем».
Напомним, ранее мы сообщали о пожарах в Крутинском районе, серьезном возгорании в Тюкалинской деревне, а также густом смоге в Таре.