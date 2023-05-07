Безоружны. Омские дачники, которым отключили воду за долги, боятся пожаров

Омич рассказывает, долг накопился при предыдущем правлении СНТ, якобы тарифы постоянно повышались, а экономического обоснования не было. В итоге: садоводы оказались должны почти 900 тысяч рублей. Юрист не смогла защитить интересны членов СНТ, хотя они не согласны с наличием долга.