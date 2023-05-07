На Левом берегу Омска загорелся склад на 60 «квадратах»

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Как сообщает ГУ МЧС России по Омской области, 7 мая в 13:36 поступило сообщение о пожаре в Кировском округе Омска.
Когда на место приехали спасатели, огонь охватил склад. Площадь пожара — около 60 квадратных метров. К тушению привлекли семь единиц спецтехники и 35 человек. Ликвидировать открытое горение удалось в 14:05.
Напомним, ранее мы сообщали о крупных ландшафтных пожарах в Крутинском районе, возгораниях в Тюкалинской деревне, Калачинске и Таре. Синоптики объявили в регионе пятый класс горимости до 10 мая, что говорит об особо опасной обстановке.