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На Левом берегу Омска загорелся склад на 60 «квадратах»

7 мая 2023, 09:06
Фото: 1MI
иллюстрация
Спасатели на месте.

Как сообщает ГУ МЧС России по Омской области, 7 мая в 13:36 поступило сообщение о пожаре в Кировском округе Омска.

Когда на место приехали спасатели, огонь охватил склад. Площадь пожара — около 60 квадратных метров. К тушению привлекли семь единиц спецтехники и 35 человек. Ликвидировать открытое горение удалось в 14:05.

Напомним, ранее мы сообщали о крупных ландшафтных пожарах в Крутинском районе, возгораниях в Тюкалинской деревне, Калачинске и Таре. Синоптики объявили в регионе пятый класс горимости до 10 мая, что говорит об особо опасной обстановке.

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