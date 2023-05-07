Сгорели три дома. Озвучены подробности пожара в деревне Тарского района

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В региональном МЧС Городу55 рассказали о пожаре в деревне Шкуново Тарского района. На месте сейчас работает прокуратура. Возбуждено уголовное дело.
Пожар произошел 6 мая. О возгорании сообщили в 14:45. Ликвидировать удалось лишь в 21:14. На объекте работали шесть человек и три пожарных автомобиля.
Огонь уничтожил три одноэтажных жилых дома общей площадью 102 квадратных метра, девять нежилых строений на 166 «квадратах», а также пять гектаров травы. Сильный порывистый ветер создавал угрозу перехода пламени и на другие здания.
Пострадавших и погибших нет. Причина пожара устанавливается.