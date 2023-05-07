Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:46

Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Изображение материала

Сгорели три дома. Озвучены подробности пожара в деревне Тарского района

7 мая 2023, 10:46
Фото: 1MI
иллюстрация
Причина возгорания устанавливается.

В региональном МЧС Городу55 рассказали о пожаре в деревне Шкуново Тарского района. На месте сейчас работает прокуратура. Возбуждено уголовное дело.

Пожар произошел 6 мая. О возгорании сообщили в 14:45. Ликвидировать удалось лишь в 21:14. На объекте работали шесть человек и три пожарных автомобиля.

Огонь уничтожил три одноэтажных жилых дома общей площадью 102 квадратных метра, девять нежилых строений на 166 «квадратах», а также пять гектаров травы. Сильный порывистый ветер создавал угрозу перехода пламени и на другие здания.

Пострадавших и погибших нет. Причина пожара устанавливается.

В деревне Тарского района огонь уничтожил жилые дома
Узнать подробнее
#Пожары#Уголовное дело#ГУ МЧС по Омской области#Прокуратура#Общество#Происшествия#Пожары в Сибири#Новости#Омская область#Тарский район
Подпишитесь
Нападения педофилов, все больше пожаров, День Победы в Омской области
Сегодня, 08:00
Годовщина инаугурации Путина: как изменилась Омская область за 23 года
Сегодня, 10:56
«По речке идет камышом». Омичи заметили огонь вдоль трассы в Крутинском районе
Сегодня, 04:50
«Наше болото с утками». В Омске уже полгода топит двор дома
Сегодня, 05:12
От -4 до +30. Омичей ждут невероятные климатические качели
Сегодня, 08:35