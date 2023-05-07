Малыш выжил. Из пожара в Омской области удалось вывести собаку

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:43
7 мая в 01:42 стало известно о пожаре в Калачинске. Огонь охватил надворные постройки. Была угроза перехода пламени на жилой дом.
Сотрудникам МЧС на месте рассказали, что в одном из горящах объектов находится собака. Пса по кличке Малыш тут же спасли. «Действовал без промедления, не мог остаться в стороне и дать погибнуть псу. Быстро освободил собаку от цепи и вывел на улицу», — рассказал Сергей Торн.
Малыш еще долго не отходил от пожарных, сообщили в пресс-службе ведомства. Отметим, во время происшествия никто из людей не пострадал. На месте работали три автомобиля и 10 человек.
Ранее мы сообщали о ландшафтных пожарах в Крутинском районе, крупном возгорании в Тюкалинской деревне, а также сильном смоге в Таре, на который жаловались местные жители.