Малыш выжил. Из пожара в Омской области удалось вывести собаку

Сотрудникам МЧС на месте рассказали, что в одном из горящах объектов находится собака. Пса по кличке Малыш тут же спасли. «Действовал без промедления, не мог остаться в стороне и дать погибнуть псу. Быстро освободил собаку от цепи и вывел на улицу», — рассказал Сергей Торн.