Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

Изображение материала

Малыш выжил. Из пожара в Омской области удалось вывести собаку

7 мая 2023, 07:40
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области из пожара спасли собаку

Пес еще долго не отходил от пожарных.

7 мая в 01:42 стало известно о пожаре в Калачинске. Огонь охватил надворные постройки. Была угроза перехода пламени на жилой дом.

Сотрудникам МЧС на месте рассказали, что в одном из горящах объектов находится собака. Пса по кличке Малыш тут же спасли. «Действовал без промедления, не мог остаться в стороне и дать погибнуть псу. Быстро освободил собаку от цепи и вывел на улицу», — рассказал Сергей Торн.

Малыш еще долго не отходил от пожарных, сообщили в пресс-службе ведомства. Отметим, во время происшествия никто из людей не пострадал. На месте работали три автомобиля и 10 человек.

пожар в Калачинскепожар в Калачинске
пожар в Калачинскепожар в Калачинске
пожар в Калачинске
Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Ранее мы сообщали о ландшафтных пожарах в Крутинском районе, крупном возгорании в Тюкалинской деревне, а также сильном смоге в Таре, на который жаловались местные жители.

«По речке идет камышом». Омичи заметили огонь вдоль трассы в Крутинском районе
Узнать подробнее
В еще одной деревне Тюкалинского района произошел пожар
Узнать подробнее
Экология по-омски. Жители Тары дышат опасными веществами из-за лесных пожаров
Узнать подробнее
#Животные#Собаки#Спасение#Пожары#ГУ МЧС по Омской области#Происшествия#Пожары в Сибири#Новости#Омская область#Калачинск
Подпишитесь
Пятеро успели спастись. Что известно о гибели подростков в пожаре в Называевске
Вчера, 05:42
Безоружны. Омские дачники, которым отключили воду за долги, боятся пожаров
Сегодня, 07:16
«По речке идет камышом». Омичи заметили огонь вдоль трассы в Крутинском районе
Сегодня, 04:50
«Наше болото с утками». В Омске уже полгода топит двор дома
Сегодня, 05:12
В Омске вандалы повредили памятник маршалу Жукову
Сегодня, 06:46
Омские поликлиники сократили часы работы на майские праздники
Вчера, 06:42