«Наше болото с утками». В Омске уже полгода топит двор дома

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
В редакцию Города55 обратилась жительница дома №1 по улице Новокирпичная. Женщина пожаловалась на бездействие со стороны профильных организаций. Осенью 2022 года на участке у дома прорвало трубу. С тех пор территория затоплена.
«Управляющую компанию заверяют, что планируется смена труб на участке прорыва весной 2023 года, но уже май, а вода только больше прибывает к дому. Эта история тянется уже более 7 лет», — рассказывает наша подписчица.
Вода стоит и в подвале дома, что создает угрозу разрушения конструкций. Местные жители переживают за собственную безопасность. Они решили придать историю огласке, чтобы добиться реакции от ответственных ведомств. «Ждем на экскурсию на наше болото с утками», — подытожила омичка.