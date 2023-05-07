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«Наше болото с утками». В Омске уже полгода топит двор дома

7 мая 2023, 05:12
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске полгода затоплен двор на Новокирпичной

Местные жители переживают за безопасность, вода стоит в подвале дома.

В редакцию Города55 обратилась жительница дома №1 по улице Новокирпичная. Женщина пожаловалась на бездействие со стороны профильных организаций. Осенью 2022 года на участке у дома прорвало трубу. С тех пор территория затоплена.

«Управляющую компанию заверяют, что планируется смена труб на участке прорыва весной 2023 года, но уже май, а вода только больше прибывает к дому. Эта история тянется уже более 7 лет», — рассказывает наша подписчица.

подтопления на Новокирпичнойподтопления на Новокирпичной
подтопления на Новокирпичнойподтопления на Новокирпичной
подтопления на Новокирпичнойподтопления на Новокирпичной
подтопления на Новокирпичнойподтопления на Новокирпичной
подтопления на Новокирпичнойподтопления на Новокирпичной
подтопления на Новокирпичнойподтопления на Новокирпичной
подтопления на Новокирпичной
Фото: предоставлено Городу55

Вода стоит и в подвале дома, что создает угрозу разрушения конструкций. Местные жители переживают за собственную безопасность. Они решили придать историю огласке, чтобы добиться реакции от ответственных ведомств. «Ждем на экскурсию на наше болото с утками», — подытожила омичка.

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#Потоп#Жалобы#Общество#Происшествия#Город#Новости#Омск
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