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Новости Калачинска на сегодня

Калачинск

Фото: 1MI. Новости Калачинска на сегодня
Свежие новости Калачинска и Омской области на сегодня: рассказываем о главных событиях в сфере политики, экономики, бизнеса, спорта, культуры и здравоохранения. Вас ждут репортажи и актуальная информация о ДТП, авариях, криминальных событиях и происшествиях, а также мнения экспертов и авторитетных людей.
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Бастрыкин расследует дело омички с инвалидностью, пытающейся добиться реабилитации
15 октября, 05:10
Перебои всю неделю. Омичей предупредили о временном отключении телевещания
10 июня, 05:25
Не только Омск. На кладбище и улицах Калачинска срубят 105 старовозрастных деревьев
22 апреля, 11:02
Карантин в детдоме, подрядчик для вывоза мусора и победа «Авангарда». Омск сегодня
9 марта, 14:12
Из прошлого в будущее. В Омской области хотят сделать купеческую улицу за 101 миллион
На благоустройство улицы Петра Ильичева в Калачинске отводят полгода.
3 марта, 05:15
В Штабе общественной поддержки рассказали, как преобразилась Омская область
27 февраля, 08:12
2023
Не Омском единым. В Калачинске за миллион сделают новогодний городок с драконом
27 ноября 2023, 03:49
Виталий Хоценко рассказал о строительстве детского лагеря в Калачинске
21 ноября 2023, 06:52
Хотел произвести впечатление на девушку. Омский подросток украл собаку у соседки
Йоркширского терьера уже вернули хозяйке, а по факту кражи в полиции возбудили уголовное дело.
27 сентября 2023, 07:01
Потребовалась помощь врачей. В Омской области водитель сбил 12-летнюю девочку
ДТП произошло на пересечении улиц Гагарина и Вокзальная. Ребенок переходил дорогу в неположенном месте.
23 сентября 2023, 09:40
Двухэтажное здание детсада в Калачинске Омской области отдают в частные руки
1 августа 2023, 07:14
Омичам рассказали об идеях благоустройства парков и скверов в регионе
26 июля 2023, 11:10
Путепровод у Калачинска в Омской области отремонтирует скандальный «Арт РемСтрой»
Стоимость работ составила 82 млн рублей.
10 июля 2023, 08:43
«Уберите ее от детей». В Омской области школьница жестоко избила девочку
2 июля 2023, 03:43
В Омской области работник завода упал с высоты и получил серьезные травмы
Следователи завели уголовное дело.
8 июня 2023, 09:16
Хроника пожаров, 23 года с первой инаугурации Путина, потоп во дворе. Воскресный Омск
7 мая 2023, 14:26
Малыш выжил. Из пожара в Омской области удалось вывести собаку
Пес еще долго не отходил от пожарных.
7 мая 2023, 07:40
Вспыхнул телевизор. Омич вынес 86-летнюю бабушку из горящего дома
Прибывшим спасателям оставалось лишь зафиксировать факт происшествия.
28 марта 2023, 06:49
Бульвар в Исилькуле благоустроит омская фирма, работающая с массой нарушений
22 марта 2023, 07:42
В больницу в Омской области поставили флюорограф после вмешательства прокуратуры
Аппаратом смогут воспользоваться больше 37 тысяч человек.
16 марта 2023, 02:56

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