Годовщина инаугурации Путина: как изменилась Омская область за 23 года

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
7 мая 2000 года состоялась первая инаугурация Владимира Путина в качестве президента России. С того момента прошло ровно 23 года. Город55 рассказывает, как за это время поменялась страна, и Омская область в частности.
В день вступления в должность главы государства Владимир Путин сказал: «Путь к свободному обществу не был простым и легким, в нашей истории были и трагические, и светлые страницы».
В 1990-х страна переживала кризис: высокая инфляция, госдолг, дефолты. Граждане жили в нищете и голоде, все время ждали зарплат, выпивали. Провальные экономические реформы повлияли на упадок в промышленности и машиностроении, на предприятиях ОПК и в армии. Омская область тоже находилась в такой атмосфере. Владимир Путин заявил, что Россию ждут перемены.
В 2000-х омичи столкнулись с долгами по зарплате, бешеной инфляцией, скачущим курсом рубля, дефицитом бюджета. Вместо судов и полиции появлялись организованные преступные группировки. Бизнесу приходилось выживать в непростых условиях, многие компании обанкротились.
После 2000 года ситуация стала налаживаться: инфляция замедлилась, сократился внешний долг страны, уменьшились налоги, преступники перестали покушаться на предпринимателей.
В 2023 году в Минэкономразвития заявили, что инфляция в России на 24 апреля составляла 2,55%. Это самый низкий показатель с марта 2020 года.
Во время своего первого срока Владимир Путин ставил задачу удвоить ВВП за 10 лет. За восемь удалось увеличить показатель на 70%, промышленность выросла на 75%, а объем инвестиций — на 125%.
В Омской области промышленное производство занимает важное место в экономике. Индекс только по итогам января-марта 2023 года составил 107,4%. Последние годы статистики наблюдают положительную динамику. В регионе развивается аграрный сектор, сельское хозяйство, торговля, экспорт.
Рост налоговых доходов лишь за 2020 год составил 4,8% за счет большого объема внебюджетных инвестиций. Омская область стала ведущим регионов страны по динамике роста инвестиций. Если в 2017 показатель инвестиций был меньше 100 млрд рублей, то в 2020 году — уже 210 млрд рублей.
«Могу заверить вас, что в своих действиях буду руководствоваться исключительно государственными интересами. Возможно, не удастся избежать ошибок, но что я могу обещать и обещаю — это то, что буду работать открыто и честно», — говорил президент во время инаугурации 23 года назад.
Социальная инфраструктура 90-х годов — наследие Советского Союза. Больницы нуждались в ремонте и лекарствах. Школы и детские сады испытывали острую нехватку педагогов. Образовалась демографическая яма — люди боялись заводить детей, не будучи уверенными в завтрашнем дне.
«Мы обязаны беречь достигнутое, хранить и развивать демократию, сделать так, чтобы избранная народом власть работала в его интересах, защищала российского гражданина везде — и в нашей стране, и за ее пределами, — служила обществу», — говорил Владимир Путин 7 мая 2000 года.
В стране начали индексировать социальные выплаты, в том числе пенсии. Сегодня страховые пенсии в Омской области планируют увеличить на 18,5% до 2025 года. Уровень бедности начал снижаться.
Появилась государственная поддержка семей с детьми, многодетных семей, мать-одиночек и т. д. После победы Путина на президентских выборах во второй раз вступил в силу закон о материнском капитале. Сейчас размер регионального маткапитала в Омской области составляет 138 266,57 рублей. Оформить его легко, перечень претендентов велик.
Сегодня у омичей в возрасте до 23 лет есть возможность получить «Пушкинскую карту». Ежегодно власти пополняют ее на три-пять тысяч рублей — деньги можно потратить на поход в кино, музей или театр. В нашем регионе в программе участвуют более 45 учреждений культуры, перечень растет. Обладателями «Пушкинской карты» стали свыше 80 тысяч омичей.
В Омской области начались работы по ремонту и строительству больниц и ФАПов. Всего на конец 2022 года в районах области сдали 7 модульных ФАПов и 4 врачебных амбулатории. На 2023 год регион получилиз федеральной казны 18,4 млрд рублей на строительство и ремонт школ, детских садов, поликлиник и ФАПов.
Дополнительно около 2,5 млрд рублей в этом году на крупный омский проект — Красногорский гидроузел. Всего на первый этап строительства планируют потратить около 3,8 млрд рублей в ближайшие два года.
В 2012 году были подписаны «майские указы» — широкая программа развития социальных гарантий: целевые показатели по зарплатам бюджетников, привлекательность России для бизнеса и другие направления. Сейчас средний показатель оплаты труда в Омской области — 49 тысяч рублей в месяц. Работники социальной сферы и науки по итогам 2022 года получали 37 505 рублей в среднем. С 1 июля 2023 года в регионе планируют индексацию МРОТ, согласно закону, который подписал Владимир Путин.
На фоне тяжелой экономической ситуации из-за пандемии коронавируса в стране ввели льготную ипотеку, позже ее продлили. Только с начала 2023 года 42 семьи приобрели жилье по льготным условиям.
«Убитые» дороги с ямами и выбоинами, старые автобусы, отсутствие уличного освещения — вот, каким Омск был в начале 2000-х годов. Во время инаугурационной речи 7 мая 2000 года Владимир Путин заявил: «Мы верим в свои силы, в то, что мы можем по‑настоящему преобразовать и преобразить страну».
Сегодня Правительство РФ поддерживает многие инициативы Омской области. Например, создание особой экономической зоны «Авангард». Проект предусматривает многомиллиардные инвестиции.
Благоустройство региона стало одной из ключевых задач. Благодаря нацпроектам и федеральным программам развитием территорий сегодня занимаются не только чиновники, но и депутаты, и сами местные жители. Например, омичи разрабатывают инициативные проекты. Только в этом году на их реализацию отвели 100 миллионов рублей.
Активно развивается жилая застройка. За последние годы Омская область привлекла несколько крупных компаний. Сейчас в городе возводятся новые микрорайоны. Сначала года в эксплуатацию ввели 210 тысяч квадратных метров жилья.
Всех крупных объектов, построенных за 23 года, не перечислить. Один из последних важных объектов в Омской области - «G-Drive Арена», ее возвели на месте прежней «Арене-Омск». Омский «Авангард» отныне базируется там.
К 2024 году в регионе появится животноводческий комплекс. Также запланировано строительство оптово-распределительного центра и логопарка «Солнечный».
В СССР и России после распада во всех организациях стояли километровые очереди, документооборот требовал реформ, а бюрократические нюансы выводили из себя даже самых спокойных жителей.
Ситуация кардинально изменилась с появлением портала Госуслуг. Сервис упростил большинство процессов практически во всех сферах жизни: образовательной, социальной, медицинской, спортивной, транспортной, правовой и т. д. К 2020 году на портале зарегистрировались более 126 млн россиян. Сейчас разрабатывают механизм о дистанционных повестках на срочную службу.
В Омской области открылись многофункциональные центры. У местных жителей появилась возможность получить государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна».
Повсеместно провели интернет и связь. Инициативные омичи даже сами способствовали развитию цифровизации. Пожалуй, многие помнят историю «Лехи с березы». На нее обратили внимание не только региональные, но и федеральные власти.
Подытожим цитатой из инаугурационной речи Владимира Путина 23-хлетней давности: «Считаю своей святой обязанностью сплотить народ России, собрать граждан вокруг ясных целей и задач и каждый день и каждую минуту помнить, что у нас одна Родина, один народ, у нас с вами одно общее будущее».