Годовщина инаугурации Путина: как изменилась Омская область за 23 года

«Могу заверить вас, что в своих действиях буду руководствоваться исключительно государственными интересами. Возможно, не удастся избежать ошибок, но что я могу обещать и обещаю — это то, что буду работать открыто и честно», — говорил президент во время инаугурации 23 года назад.