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Тюкалинский район

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2024
Выстрелил три раза. Жителя Омской области обвиняют в жестоком убийстве лося
28 августа, 06:48
Пострадавшие в больнице. Пьяный водитель ВАЗа снес трех подростков в Омской области
26 марта, 08:00
2023
Еще 10 млн за участок. В Омской области ищут владельца для готового на 10% долгостроя
27 октября 2023, 04:43
Посидим без зомбоящика. В Омской области отключат телевидение
24 октября 2023, 05:15
Компания Юрия Гуринова построит жилые дома в одном из районов Омской области
20 сентября 2023, 04:23
В ДТП с грузовиком на трассе Тюмень — Омск погибли трое взрослых
Ход проведения проверки по факту смертельной аварии находится на контроле прокуратуры Омской области.
16 сентября 2023, 04:01
Омский школьник пытался угнать грузовик с папиной работы
Парень не сумел выехать из гаража и скрылся с места.
27 августа 2023, 09:12
Прощание с Варнавским, жуткое смертельное ДТП под Омском, уход Крылова из «Авангарда»
28 мая 2023, 10:47
Омичу дали срок за убийство родного брата на охоте
На суде мужчина пояснил, что не собирался убивать родственника.
24 мая 2023, 09:46
Хроника пожаров, 23 года с первой инаугурации Путина, потоп во дворе. Воскресный Омск
7 мая 2023, 14:26
Нападения педофилов, все больше пожаров, День Победы в Омской области
7 мая 2023, 08:00
Важно. В еще одной деревне Тюкалинского района произошел пожар
Погибших нет.
7 мая 2023, 06:08
«По речке идет камышом». Омичи заметили огонь вдоль трассы в Крутинском районе
7 мая 2023, 04:50
Кверху брюхом. В Омской области случился массовый замор рыбы
Экологическая проблема возникла в деревне Красный Шар.
4 мая 2023, 03:12
Омичи в списке террористов и экстремистов. Рассказываем, кто они
16 апреля 2023, 12:24
Деньги за догазификацию. В Омской области «Юза-Инвест» подозревают в мошенничестве
Директор газоснабжающей организации получал деньги за услугу, которая должна предоставляться на безвозмездной основе.
16 февраля 2023, 04:03
Верблюдом-убийцей с омской турбазы заинтересовались в прокуратуре
Надзорное ведомство намерено проверить, как на базе была организована безопасность, а также в каких условиях содержались животные.
23 января 2023, 08:15
Спецпроект
Горбатый убийца. В Омской области верблюд насмерть закусал и затоптал сторожа
Мужчину с тяжелыми травмами успели довести до районной больницы, где он и скончался.
2022
Президент подписал указ об 11 назначениях судей в Омской области
9 декабря 2022, 03:22
Вице-мэра города в Омской области будут судить за групповое браконьерство
7 декабря 2022, 09:39

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