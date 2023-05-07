«По речке идет камышом». Омичи заметили огонь вдоль трассы в Крутинском районе

Всего в тушении лесных пожаров в Омской области участвуют 96 парашютистов-десантников, 57 сотрудников «Авиалесоохраны». По данным лесхоза, 6 мая крупные ликвидировали в Тюкалинском, Муромцевском и Крутинском районах. Всего за сутки в регионе случилось 18 лесных возгораний.