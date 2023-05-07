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«По речке идет камышом». Омичи заметили огонь вдоль трассы в Крутинском районе

7 мая 2023, 04:50
Фото: 1MI
иллюстрация

Огонь идет вдоль трассы Омск-Тюмень в Крутинском районе

Местные жители ощущают запах гари, повсюду стоит смог.

В редакцию Города55 отправили видео подписчики из Крутинского района. На кадрах: поля вдоль федеральной трассы «Омск-Тюмень». На место пожара хотят выслать дежурных, чтобы контролировать огонь.

«По речке идет камышом», — говорит автор видеозаписи. Как нам стало известно, жители близлежащих населенных пунктов ощущают запах гари.

пожар в Крутинском районе
Видео: предоставлено Городу55

По данным ГУ лесного хозяйства региона, в Крутинском районе ведется напряженная борьба с лесными пожарами. Велики площади ландшафтных возгораний, пламя периодически заходит в лесополосу. 3 мая в районе объявили режим чрезвычайной ситуации в лесах.

В редакцию Города55 поступила еще одна видеозапись. Подписчик сообщает о выгоревшей траве и деревьях вдоль федеральной трассы. На подъездах к Крутинскому и Тюкалинскому районах стоит густой смог.

смог в Крутинском районе
Видео: предоставлено Городу55

Напомним, ранее в Крутинском районе сгорели жилые дома в селе Новокарасук. Огонь охватил и деревню Луговая в Тюкалинском районе.

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Всего в тушении лесных пожаров в Омской области участвуют 96 парашютистов-десантников, 57 сотрудников «Авиалесоохраны». По данным лесхоза, 6 мая крупные ликвидировали в Тюкалинском, Муромцевском и Крутинском районах. Всего за сутки в регионе случилось 18 лесных возгораний.

#Лесной пожар#Пожары#Общество#Происшествия#Пожары в Сибири#Новости#Омская область#Крутинский район#Тюкалинский район#Муромцевский район#Омск#Видео
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