В еще одной деревне Тюкалинского района произошел пожар

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
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7 мая в деревне Островная Тюкалинского района Омской области произошел пожар. На место выехали спасатели поста «Хутора» Называевского района. О происшествии рассказали в пожарно-спасательной службе региона.
Огонь охватил дом, строения и траву. В результате возгорания пять построек и жилое здание были повреждены. Выгорела трава на площади семь тысяч квадратных метров. Погибших и травмированных нет.
Напомним, ранее мы сообщали о крупных ландшафтных пожарах в Крутинском районе, а также об инциденте в Таре, где из-за горения свалки местным жителям пришлось дышать опасными веществами.