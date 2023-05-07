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В еще одной деревне Тюкалинского района произошел пожар

7 мая 2023, 06:08
Фото: 1MI
иллюстрация
Погибших нет.

7 мая в деревне Островная Тюкалинского района Омской области произошел пожар. На место выехали спасатели поста «Хутора» Называевского района. О происшествии рассказали в пожарно-спасательной службе региона.

Огонь охватил дом, строения и траву. В результате возгорания пять построек и жилое здание были повреждены. Выгорела трава на площади семь тысяч квадратных метров. Погибших и травмированных нет.

ликвидация пожара в деревне Островнаяликвидация пожара в деревне Островная
ликвидация пожара в деревне Островнаяликвидация пожара в деревне Островная
ликвидация пожара в деревне Островнаяликвидация пожара в деревне Островная
ликвидация пожара в деревне Островнаяликвидация пожара в деревне Островная
ликвидация пожара в деревне Островнаяликвидация пожара в деревне Островная
ликвидация пожара в деревне Островная
Фото: пожарно-спасательная служба Омской области

Напомним, ранее мы сообщали о крупных ландшафтных пожарах в Крутинском районе, а также об инциденте в Таре, где из-за горения свалки местным жителям пришлось дышать опасными веществами.

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#Лесной пожар#Пожары#Происшествия#Пожары в Сибири#Новости#Омская область#Тюкалинский район
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