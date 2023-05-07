Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:26

Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Изображение материала

Экология по-омски. Жители Тары дышат опасными веществами из-за лесных пожаров

7 мая 2023, 05:26
Фото: 1MI
иллюстрация

В Таре из-за пожаров выявили избыток продуктов горения в воздухе

Местные жители пожаловались на смог. На место выехала мобильная эколаборатория.

Эколаборатория 6 мая приехала в Тару после жалоб местных жителей. Там горит свалка. Правда, к моменту прибытия специалистов открытого огня уже не было, но в воздухе ощущался запах гари.

«В настоящее время происходит тление свалки в нескольких очагах», — написал в своем-телеграм канале министр природы Илья Лобов.

В Таре отобрали пробы воздух в ближайшей к свалке жилой зоне. Были выявлены превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ: РМ 2,5 — 1,4 ПДК; РМ 10 — 1,2 ПДК; диоксид азота — 1,6 ПДК.

Сейчас в Большереченском и Тарском районах наблюдается задымление. Причина — тление сухой травы и лесные пожары. Напомним, ранее мы сообщали об аналогичной проблеме в Крутинском и Тюкалинском районах Омской области:

«По речке идет камышом». Омичи заметили огонь вдоль трассы в Крутинском районе
Узнать подробнее
#Пожары#Жалобы#Экология#Общество#Происшествия#Пожары в Сибири#Новости#Омская область#Большереченский район#Тара#Илья Лобов
Подпишитесь
Пятеро успели спастись. Что известно о гибели подростков в пожаре в Называевске
Вчера, 05:42
Безоружны. Омские дачники, которым отключили воду за долги, боятся пожаров
Сегодня, 07:16
«По речке идет камышом». Омичи заметили огонь вдоль трассы в Крутинском районе
Сегодня, 04:50
«Наше болото с утками». В Омске уже полгода топит двор дома
Сегодня, 05:12
В Омске вандалы повредили памятник маршалу Жукову
Сегодня, 06:46
Омские поликлиники сократили часы работы на майские праздники
Вчера, 06:42