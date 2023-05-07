Экология по-омски. Жители Тары дышат опасными веществами из-за лесных пожаров

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Эколаборатория 6 мая приехала в Тару после жалоб местных жителей. Там горит свалка. Правда, к моменту прибытия специалистов открытого огня уже не было, но в воздухе ощущался запах гари.
«В настоящее время происходит тление свалки в нескольких очагах», — написал в своем-телеграм канале министр природы Илья Лобов.
В Таре отобрали пробы воздух в ближайшей к свалке жилой зоне. Были выявлены превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ: РМ 2,5 — 1,4 ПДК; РМ 10 — 1,2 ПДК; диоксид азота — 1,6 ПДК.
Сейчас в Большереченском и Тарском районах наблюдается задымление. Причина — тление сухой травы и лесные пожары. Напомним, ранее мы сообщали об аналогичной проблеме в Крутинском и Тюкалинском районах Омской области: