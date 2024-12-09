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Крутинский район

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2024
«Уважал чужой труд»: в Омской области простились с молодым поваром, погибшим на СВО
9 декабря, 08:57
37-летний омич жестоко избил своего знакомого: через 2 недели он скончался в больнице
25 октября, 10:06
В Омской области назначили нового прокурора Нововаршавского района
17 октября, 05:10
Выскочила на «встречку». В ДТП на трассе Тюмень-Омск погибла 16-летняя школьница
25 сентября, 15:57
Хоценко предложил распространить инициативное бюджетирование на школы Омской области
20 сентября, 09:41
Птичья мыльная опера: в Омской области пара лебедей вывела шесть птенчиков
1 августа, 04:37
Летние домики и баня. В Омской области за 22,5 млн продают базу отдыха на озере
22 июля, 06:50
Сгорели заживо. В омском селе при пожаре в частном доме погибли пожилые супруги
17 июля, 06:54
Прокурор района Омской области проверил защиту от паводка в деревне Ашеваны
Прокуратура Усть-Ишимского района продолжает контролировать ход паводка и меры по защите от «большой воды».
27 апреля, 13:21
Районная прокуратура помогла жителям Омской области получить законную землю
Администрация Крутинского района долгое время игнорировала вопрос формирования новых участков земли.
27 апреля, 11:14
В омском избиркоме озвучили предварительные результаты выборов президента России
18 марта, 05:30
2023
Дрожали окна. Жителей Омской области напугали хлопки в небе, похожие на взрывы
11 ноября 2023, 06:46
Подорлик с покусанным крылом. Омские прокуроры спасли редкую птицу
2 ноября 2023, 03:59
Пиранья откусила палец ребенку, приписки фиктивных медуслуг, новый омский митрополит
15 октября 2023, 10:36
Глава Крутинского района стал почетным гражданином Омской области
Василий Киселев возглавляет район с 1996 года.
27 сентября 2023, 07:33
Подросток жестко сбил ребенка, в школах ввели карантин, Хоценко стал губернатором
24 сентября 2023, 09:58
За 8 часов до закрытия участков в Омской области проголосовало 23,32% избирателей
Среди районов области лидер по явке — Крутинский район, где на избирательные участки пришли более 60% жителей.
10 сентября 2023, 07:40
Убийство пса на глазах омичей, обрушение потолка в жилом доме, виновник выбросов
20 августа 2023, 09:16
В Омской области разберут плотину, из-за которой пересыхала Оша
Соответствующее решение вынес суд. На обмеление жаловались местные жители.
20 августа 2023, 03:21
Из резервного фонда омского правительства ушло почти 6 млн рублей. Объясняем, на что
6 августа 2023, 05:51

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