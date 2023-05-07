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Published Сегодня, 08:35

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От -4 до +30. Омичей ждут невероятные климатические качели

7 мая 2023, 08:35
Фото: 1MI
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В Омской области похолодает до -4 и потеплеет до +30

Рассказываем, какая погода будет на День Победы и на рабочей неделе.

Синоптики представили прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня, 7 мая, ночью местами похолодает до +5 градусов. Новая неделя начнется с резкого потепления: по юго-востоку до +30. Осадков не ожидается. Порывы ветра в отдельных районах достигнут 18 метров в секунду.

Похолодание наступит в ночь на 9 мая — местами до -2 градусов. Ветер стихнет. А вот днем во вторник температура воздуха +13…+18. Порывы ветра не превысят 12 метров в секунду.

В ночь на среду похолодает местами до -4 градусов. Днем 10 мая столбик термометра поднимется до +19. Без осадков. Порывы ветра от 5 до 10 метров в секунду.

прогноз погоды на ближайшие три дняпрогноз погоды на ближайшие три дня
прогноз погоды на ближайшие три дня
Фото: Обь-Иртышское УГМС

Отметим, также в Омской области с 7 по 10 мая в некоторых районах ожидается опасное явление — чрезвычайная пожарная опасность, пятый класс горимости, передает Обь-Иртышское УГМС. Ранее мы рассказывали об огненных происшествиях в регионе:

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