Синоптики представили прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня, 7 мая, ночью местами похолодает до +5 градусов. Новая неделя начнется с резкого потепления: по юго-востоку до +30. Осадков не ожидается. Порывы ветра в отдельных районах достигнут 18 метров в секунду.