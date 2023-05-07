Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Синоптики представили прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня, 7 мая, ночью местами похолодает до +5 градусов. Новая неделя начнется с резкого потепления: по юго-востоку до +30. Осадков не ожидается. Порывы ветра в отдельных районах достигнут 18 метров в секунду.
Похолодание наступит в ночь на 9 мая — местами до -2 градусов. Ветер стихнет. А вот днем во вторник температура воздуха +13…+18. Порывы ветра не превысят 12 метров в секунду.
В ночь на среду похолодает местами до -4 градусов. Днем 10 мая столбик термометра поднимется до +19. Без осадков. Порывы ветра от 5 до 10 метров в секунду.
Отметим, также в Омской области с 7 по 10 мая в некоторых районах ожидается опасное явление — чрезвычайная пожарная опасность, пятый класс горимости, передает Обь-Иртышское УГМС. Ранее мы рассказывали об огненных происшествиях в регионе: