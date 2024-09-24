gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября, 06:22

Published 24 сентября, 06:22

Modified 24 сентября, 06:24

Updated 24 сентября, 06:24

В Омске непотушенная сигарета стала причиной смертельного пожара

Роковая сигарета. Пожар в омской многоэтажке унес жизнь человека

24 сентября 2024, 06:22
Фото: 1MI

В Омске непотушенная сигарета стала причиной смертельного пожара

В Омске на балконе многоэтажки произошел пожар, причиной которого стала непотушенная сигарета. Инцидент случился накануне в Октябрьском округе.

В Омске произошла трагедия, которая вновь напоминает о важности соблюдения мер безопасности при курении. Вчера вечером в Октябрьском округе в одной из многоэтажек вспыхнул пожар на балконе, который «потушил человеческую жизнь».

Фото: МЧС Омской области

По информации омского МЧС, возгорание началось из-за непотушенной сигареты. Хотя площадь пожара составила всего шесть квадратных метров, этого оказалось достаточно, чтобы привести к трагическим последствиям. Когда пожарные прибыли на место, огонь уже охватил балкон, и в ходе тушения было обнаружено тело владельца квартиры.

Напомним, что в Омске в результате пожара в многоэтажке погибла пожилая женщина. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность обогревателя.

Не обошлось без жертв. В Омске случился смертельный пожар из-за обогревателя
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#Омск#Безопасность#МЧС#Курение#Новости#Трагедия#Жертва
Подпишитесь
Популярное