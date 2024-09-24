Роковая сигарета. Пожар в омской многоэтажке унес жизнь человека

По информации омского МЧС, возгорание началось из-за непотушенной сигареты. Хотя площадь пожара составила всего шесть квадратных метров, этого оказалось достаточно, чтобы привести к трагическим последствиям. Когда пожарные прибыли на место, огонь уже охватил балкон, и в ходе тушения было обнаружено тело владельца квартиры.