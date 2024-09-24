Роковая сигарета. Пожар в омской многоэтажке унес жизнь человека

Posted 24 сентября, 06:22
Published 24 сентября, 06:22
Modified 24 сентября, 06:24
Updated 24 сентября, 06:24
В Омске произошла трагедия, которая вновь напоминает о важности соблюдения мер безопасности при курении. Вчера вечером в Октябрьском округе в одной из многоэтажек вспыхнул пожар на балконе, который «потушил человеческую жизнь».
По информации омского МЧС, возгорание началось из-за непотушенной сигареты. Хотя площадь пожара составила всего шесть квадратных метров, этого оказалось достаточно, чтобы привести к трагическим последствиям. Когда пожарные прибыли на место, огонь уже охватил балкон, и в ходе тушения было обнаружено тело владельца квартиры.
Напомним, что в Омске в результате пожара в многоэтажке погибла пожилая женщина. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность обогревателя.