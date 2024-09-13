31-летний мужчина погиб после избиения бывшим заключенным

Posted 13 сентября, 11:55
Published 13 сентября, 11:55
Modified 13 сентября, 11:57
Updated 13 сентября, 11:57
В Омском районе произошел резонансный случай, связанный с трагической гибелью 31-летнего мужчины после жестокого избиения. Региональное подразделение СК РФ инициировало уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ, рассматривая событие как умышленное причинение тяжких телесных повреждений, непреднамеренно приведших к летальному исходу.
Инцидент, по данным следствия, случился 3 сентября 2024 года в населенном пункте Дачный. Главным фигурантом дела выступает 37-летний мужчина, недавно вышедший на свободу. Предполагается, что он вступил в ссору с ранее незнакомым ему человеком, после чего жестоко избил его руками и ногами. Пострадавший с тяжелыми травмами был доставлен в медучреждение, где, несмотря на усилия врачей, скончался спустя трое суток.
Правоохранители совместно со следователями быстро задержали подозреваемого. Выяснилось, что он уже имел проблемы с законом, что могло стать причиной его агрессивного поведения. Суд постановил заключить его под стражу для предотвращения возможного бегства или давления на свидетелей.
В настоящее время расследование продолжается, идет сбор улик и выяснение всех деталей происшествия.
Напомним, что в Омске главаря преступной группировки отправили в колонию. Сторона защиты пыталась оспорить заявление, но оно осталось без изменений.