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Posted 13 сентября, 11:55

Published 13 сентября, 11:55

Modified 13 сентября, 11:57

Updated 13 сентября, 11:57

В Омской области бывший заключенный до смерти избил мужчину

31-летний мужчина погиб после избиения бывшим заключенным

13 сентября 2024, 11:55
Фото: Следственное управление СК России по Омской области

В Омской области бывший заключенный до смерти избил мужчину

В Омской области 31-летний мужчина скончался от полученных травм после избиения. Подозреваемым в совершении преступления является недавно освобожденный из места лишения свободы.

В Омском районе произошел резонансный случай, связанный с трагической гибелью 31-летнего мужчины после жестокого избиения. Региональное подразделение СК РФ инициировало уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ, рассматривая событие как умышленное причинение тяжких телесных повреждений, непреднамеренно приведших к летальному исходу.

Инцидент, по данным следствия, случился 3 сентября 2024 года в населенном пункте Дачный. Главным фигурантом дела выступает 37-летний мужчина, недавно вышедший на свободу. Предполагается, что он вступил в ссору с ранее незнакомым ему человеком, после чего жестоко избил его руками и ногами. Пострадавший с тяжелыми травмами был доставлен в медучреждение, где, несмотря на усилия врачей, скончался спустя трое суток.

Фото: Следственное управление СК России по Омской области.

Правоохранители совместно со следователями быстро задержали подозреваемого. Выяснилось, что он уже имел проблемы с законом, что могло стать причиной его агрессивного поведения. Суд постановил заключить его под стражу для предотвращения возможного бегства или давления на свидетелей.

В настоящее время расследование продолжается, идет сбор улик и выяснение всех деталей происшествия.

Напомним, что в Омске главаря преступной группировки отправили в колонию. Сторона защиты пыталась оспорить заявление, но оно осталось без изменений.

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