31-летний мужчина погиб после избиения бывшим заключенным

Инцидент, по данным следствия, случился 3 сентября 2024 года в населенном пункте Дачный. Главным фигурантом дела выступает 37-летний мужчина, недавно вышедший на свободу. Предполагается, что он вступил в ссору с ранее незнакомым ему человеком, после чего жестоко избил его руками и ногами. Пострадавший с тяжелыми травмами был доставлен в медучреждение, где, несмотря на усилия врачей, скончался спустя трое суток.