Машина в хлам, водитель погиб. Пожилому курганцу грозит 5 лет за ДТП на омской трассе

Прокуратура Омска завершила расследование ДТП, унесшего жизнь 44-летнего водителя. Обвинения по данному делу предъявлены 64-летнему мужчине из Кургана, который работает водителем-экспедитором.



Авария произошла 6 августа на 822-м километре автодороги Р-254 «Иртыш». Согласно информации, собранной во время расследования, водитель большегрузного автомобиля, который перевозил около 20 тонн товаров, в том числе обуви, из Приморского края в Москву, не убедился в безопасности своего маневра. Начав перестроение в правый ряд, он не заметил легковой автомобиль «Ниссан», который находился на данной полосе. В результате столкновения легковая машина вылетела на встречную полосу, где произошло столкновение с другим грузовым автомобилем.