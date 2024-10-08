Машина в хлам, водитель погиб. Пожилому курганцу грозит 5 лет за ДТП на омской трассе

Posted 8 октября, 05:52
Published 8 октября, 05:52
Modified 8 октября, 05:54
Updated 8 октября, 05:54
Прокуратура Омска завершила расследование ДТП, унесшего жизнь 44-летнего водителя. Обвинения по данному делу предъявлены 64-летнему мужчине из Кургана, который работает водителем-экспедитором.
Авария произошла 6 августа на 822-м километре автодороги Р-254 «Иртыш». Согласно информации, собранной во время расследования, водитель большегрузного автомобиля, который перевозил около 20 тонн товаров, в том числе обуви, из Приморского края в Москву, не убедился в безопасности своего маневра. Начав перестроение в правый ряд, он не заметил легковой автомобиль «Ниссан», который находился на данной полосе. В результате столкновения легковая машина вылетела на встречную полосу, где произошло столкновение с другим грузовым автомобилем.
К сожалению, 44-летний водитель легковушки получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Теперь мужчине, вызвавшему эту трагедию, предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения, что привело к смерти человека по неосторожности.
После того как прокурор утвердил обвинительное заключение, дело было передано в Ленинский районный суд Омска. Данная статья подразумевает наказание до пяти лет лишения свободы. Сейчас дело о смертельном ДТП ожидает судебного разбирательства, которое должно пройти в ближайшее время.
Ранее Город55 сообщил, что региональная прокуратура будет контролировать ход расследования ДТП, произошедшего на улице Багратиона. Известно, что 62-летний водитель автобуса сбил 70-летнюю женщину, которая переходила дорогу на красный свет.