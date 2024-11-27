Просчиталась, но где? Преподавательница из Омска заплатила 190 тысяч за разговор

Posted 27 ноября, 10:12
Published 27 ноября, 10:12
Modified 27 ноября, 10:15
Updated 27 ноября, 10:15
Как сообщают в пресс-службе УМВД России по городу Омску, женщина недавно поменяла сотового оператора, и вскоре ей позвонили якобы сотрудники старой компании, предложив вернуться и пообещав различные бонусы и услуги. Преподавательница согласилась и сообщила коды, полученные в смс-сообщениях.
Через некоторое время ей позвонили «из федеральной службы по финансовому мониторингу», сообщив, что на ее имя был оформлен кредит, и кто-то пытается перевести деньги за границу. Чтобы обезопасить свои средства, ей якобы нужно оформить новый кредит и перевести деньги на «специальный счет Центробанка». Женщина последовала их совету.
О том, что она стала жертвой мошенников, преподавательница узнала только после разговора с дочерью. Общая сумма ущерба составила 190 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Напомним, недавно пенсионеры из Омской области потеряли 200 тысяч на покупке квадроцикла.