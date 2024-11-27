Просчиталась, но где? Преподавательница из Омска заплатила 190 тысяч за разговор

Через некоторое время ей позвонили «из федеральной службы по финансовому мониторингу», сообщив, что на ее имя был оформлен кредит, и кто-то пытается перевести деньги за границу. Чтобы обезопасить свои средства, ей якобы нужно оформить новый кредит и перевести деньги на «специальный счет Центробанка». Женщина последовала их совету.