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Posted 27 ноября, 10:12

Published 27 ноября, 10:12

Modified 27 ноября, 10:15

Updated 27 ноября, 10:15

Звонок из «Росфинмониторинга» стоил для омской преподавательницы 190 тысяч

Просчиталась, но где? Преподавательница из Омска заплатила 190 тысяч за разговор

27 ноября 2024, 10:12
Фото: Изображение Midjourney.

Звонок из «Росфинмониторинга» стоил для омской преподавательницы 190 тысяч

В Омске мошенники обманули преподавательницу физики, заставив ее перевести 190 тысяч рублей на чужой счет.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по городу Омску, женщина недавно поменяла сотового оператора, и вскоре ей позвонили якобы сотрудники старой компании, предложив вернуться и пообещав различные бонусы и услуги. Преподавательница согласилась и сообщила коды, полученные в смс-сообщениях.

Через некоторое время ей позвонили «из федеральной службы по финансовому мониторингу», сообщив, что на ее имя был оформлен кредит, и кто-то пытается перевести деньги за границу. Чтобы обезопасить свои средства, ей якобы нужно оформить новый кредит и перевести деньги на «специальный счет Центробанка». Женщина последовала их совету.

О том, что она стала жертвой мошенников, преподавательница узнала только после разговора с дочерью. Общая сумма ущерба составила 190 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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#Диана Рязанцева#Полиция#Омск#Пенсионеры#Мошенничество#Уголовное дело#Кредит#Обман#Жертва
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