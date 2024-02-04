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Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Фото с места ДТП

Опасная «встречка». В ДТП на Южном обходе Омска погибла женщина

4 февраля 2024, 10:41
Фото: Пресс-служба УМВД по Омской области
Фото с места ДТП

При лобовом столкновении с фурой на Южном обходе Омска погибла женщина.

Смертельная авария произошла в полдень, в районе 795 километра трассы «Иртыш 254».

Сотрудники ОМВД России по Азовскому району проводят предварительную проверку ДТП, произошедшего в 13:10 на Южной обходной дороге. Полицейскими установлено, что водитель Лады-212140 выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с тягачом MAH.

Видеозапись с регистратора на тягаче
Видео: Пресс-служба УМВД по Омской области

В результате столкновения, 49-летняя женщина, находящаяся в Ладе, погибла на месте; 53-летний мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Сотрудники полиции устанавливают, кто именно был за рулем в момент аварии.

Фото с места аварииФото с места аварии
Фото с места аварииФото с места аварии
Фото с места аварииФото с места аварии
Фото с места аварииФото с места аварии
Фото с места аварии
Фото: Пресс-служба УМВД по Омской области
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#Происшествия#Видео#ДТП#Полиция#Омск#Больница#Встречная полоса#Столкновение#Новости#Жертва#Илья Скобин
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