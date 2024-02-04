Опасная «встречка». В ДТП на Южном обходе Омска погибла женщина

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Сотрудники ОМВД России по Азовскому району проводят предварительную проверку ДТП, произошедшего в 13:10 на Южной обходной дороге. Полицейскими установлено, что водитель Лады-212140 выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с тягачом MAH.
В результате столкновения, 49-летняя женщина, находящаяся в Ладе, погибла на месте; 53-летний мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Сотрудники полиции устанавливают, кто именно был за рулем в момент аварии.