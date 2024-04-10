Бывшая жена Тимати Анастасия Решетова рассказала о жизни с психопатом

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Как сообщает портал newia.ru, Анастасия Решетова в своем блоге рассказала, что за свою жизнь имела отношения с неуравновешенным, по ее словам, человеком. Девушка поделилась, что психопаты умеют расположить человека к себе, но после того, как с таким человеком начинаются романтические отношения, возникают проблемы.
По словам Анастасии, при помощи различных манипуляций психопаты вызывают у партнера чувство вины, пытаются повлиять на его самооценку и даже делают вид, что партнер придумал то, что было в реальности. Любовь здесь отсутствует, но именно такая эмоциональная раскачка привязывает жертву абьюзивных отношений к психопату.
Вырваться из таких отношений бывает непросто, чаще всего для этого необходима помощь психолога, а иногда — полиции и медиков.
Модель не стала называть имя своего прошлого возлюбленного, однако подчеркнула, что речь идет не о Тимати. Музыканта девушка назвала надежным человеком. Отметим, что вместе пара воспитывает общего ребенка, несмотря на расставание.