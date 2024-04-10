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Published Сегодня, 06:55

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Updated Сегодня, 06:57

Бывшая жена Тимати Анастасия Решетова рассказала о жизни с психопатом

Бывшая жена Тимати Анастасия Решетова рассказала о жизни с психопатом

10 апреля 2024, 06:55
Фото: Изображение Midjourney
Модель поделилась с подписчиками своим опытом абьюзивных отношений.

Как сообщает портал newia.ru, Анастасия Решетова в своем блоге рассказала, что за свою жизнь имела отношения с неуравновешенным, по ее словам, человеком. Девушка поделилась, что психопаты умеют расположить человека к себе, но после того, как с таким человеком начинаются романтические отношения, возникают проблемы.

По словам Анастасии, при помощи различных манипуляций психопаты вызывают у партнера чувство вины, пытаются повлиять на его самооценку и даже делают вид, что партнер придумал то, что было в реальности. Любовь здесь отсутствует, но именно такая эмоциональная раскачка привязывает жертву абьюзивных отношений к психопату.

Вырваться из таких отношений бывает непросто, чаще всего для этого необходима помощь психолога, а иногда — полиции и медиков.

Модель не стала называть имя своего прошлого возлюбленного, однако подчеркнула, что речь идет не о Тимати. Музыканта девушка назвала надежным человеком. Отметим, что вместе пара воспитывает общего ребенка, несмотря на расставание.

Тимати стал владельцем Starbucks в России
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#Музыкант#Полиция#Омск#Ребенок#Новости#Медики#Любовь#Жертва
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