Бывшая жена Тимати Анастасия Решетова рассказала о жизни с психопатом

Как сообщает портал newia.ru, Анастасия Решетова в своем блоге рассказала, что за свою жизнь имела отношения с неуравновешенным, по ее словам, человеком. Девушка поделилась, что психопаты умеют расположить человека к себе, но после того, как с таким человеком начинаются романтические отношения, возникают проблемы.