Любовный треугольник закончился трагедией. Омич зарезал сожителя бывшей жены

Напомним, что ранее 38-летний омич был приговорен к 18 годам лишения свободы за двойное убийство. Он совершил преступление на 2-й Береговой улице, убив 54-летнего мужчину и его мать. После этого преступник спрятал тела в погребе, взял телевизор, который стоил 8 тысяч рублей, смыл кровь и ушел. Обрез ружья он передал на хранение знакомому, а телевизор спрятал в салоне красоты у своей жены.