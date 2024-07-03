gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 03:30

Published Сегодня, 03:30

Modified Сегодня, 03:34

Updated Сегодня, 03:34

иллюстрация

Любовный треугольник закончился трагедией. Омич зарезал сожителя бывшей жены

3 июля 2024, 03:30
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омич ударил ножом в грудь сожителя бывшей супруги и бросил его в квартире

В воскресенье 34-летний мужчина был найден в своей квартире на улице Энтузиастов с ножевым ранением. К убийству причастен его 47-летний знакомый. Идет расследование.

Омский следком сообщает, что 30 июня в около 11 часов вечера в квартире на улице Энтузиастов нашли тело 34-летнего мужчины с ножевым ранением. По данному факту было заведено уголовное дело. Позже выяснилось, что к преступлению причастен ранее судимый 47-летний знакомый погибшего. Его задержали.

Как стало известно, мужчина выразил недовольство своей сожительнице из-за того, что она не появлялась дома несколько дней. В этот момент в конфликт вмешался ее бывший супруг, с которым она вернулась домой. Во время ссоры бывший муж ударил сожителя женщины ножом в грудь.

Накануне по решению суда подозреваемого отправили в СИЗО. В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств совершенного преступления.

Напомним, что ранее 38-летний омич был приговорен к 18 годам лишения свободы за двойное убийство. Он совершил преступление на 2-й Береговой улице, убив 54-летнего мужчину и его мать. После этого преступник спрятал тела в погребе, взял телевизор, который стоил 8 тысяч рублей, смыл кровь и ушел. Обрез ружья он передал на хранение знакомому, а телевизор спрятал в салоне красоты у своей жены.

Застрелил из-за телевизора. Омича отправили в тюрьму на 18 лет за двойное убийство
Узнать подробнее
Читайте также:
Из-за сломанной колонки. Омич попал под суд за жестокую расправу над беременной женойУмер на месте. В Омске трое полицейских предстанут перед судом за убийствоГрозит пожизненный срок. Пьяный омич до смерти избил свою 76-летнюю бабушку
#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Задержание#Ножевое ранение#Убийство#Уголовное дело#Новости#Насилие#СК России#Ссора#Жертва#Судимость#Следственные действия#Меры пресечения
Подпишитесь
На омских оборонных заводах открыли 1600 вакансий. Сколько платят рабочим
Вчера, 00:54
Более 100 домов под снос. 10,2 га в Амурском поселке отдают под комплексную застройку
Сегодня, 03:50
Замена найдена. В Омске появился новый руководитель городского электротранспорта
Сегодня, 03:58
Сюрприз в разгар лета. На Омск надвигаются дожди и резкое похолодание до +8 градусов
Вчера, 03:25
Бедных меньше. Стало известно, как поменялись доходы жителей Омской области за год
Вчера, 14:08
За ведерко и за литр. Сколько стоит садовая земляника в Омске
Вчера, 06:51