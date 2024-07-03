Любовный треугольник закончился трагедией. Омич зарезал сожителя бывшей жены

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Published Сегодня, 03:30
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Омский следком сообщает, что 30 июня в около 11 часов вечера в квартире на улице Энтузиастов нашли тело 34-летнего мужчины с ножевым ранением. По данному факту было заведено уголовное дело. Позже выяснилось, что к преступлению причастен ранее судимый 47-летний знакомый погибшего. Его задержали.
Как стало известно, мужчина выразил недовольство своей сожительнице из-за того, что она не появлялась дома несколько дней. В этот момент в конфликт вмешался ее бывший супруг, с которым она вернулась домой. Во время ссоры бывший муж ударил сожителя женщины ножом в грудь.
Накануне по решению суда подозреваемого отправили в СИЗО. В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств совершенного преступления.
Напомним, что ранее 38-летний омич был приговорен к 18 годам лишения свободы за двойное убийство. Он совершил преступление на 2-й Береговой улице, убив 54-летнего мужчину и его мать. После этого преступник спрятал тела в погребе, взял телевизор, который стоил 8 тысяч рублей, смыл кровь и ушел. Обрез ружья он передал на хранение знакомому, а телевизор спрятал в салоне красоты у своей жены.