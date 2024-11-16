«Положил женщине член на плечо». Омички рассказали о домогательствах в транспорте

Posted 16 ноября, 03:00
Published 16 ноября, 03:00
Modified 16 ноября, 03:00
Updated 16 ноября, 03:00
По данным ВОЗ, каждая третья женщина в течение жизни сталкивались с физическим или сексуальным домогательством. Самой распространенной формой насилия во всем мире является жестокое обращение со стороны интимного партнера. Однако 6% женщин в мире подвергаются сексуальным посягательствам не от мужа или партнера, а, например, в общественных местах. Омички, которые столкнулись с такой формой харассмента, рассказали Городу55 свои истории.
«Может, кто-то помнит, как несколько лет назад по центру (Библиотека Пушкина, Маяковский) часто ходил какой-то здоровый мужик бомжеватого вида, похож на бездомного Хагрида. 2016 год, октябрь, мне 18 лет, еду вечером в автобусе у окна (если что, в длинном пальто до щиколоток, выглядела намного младше). Заходит этот „Хагрид“, садится на свободное место рядом со мной, заняв почти все свободное пространство. Залипаю в телефон и чувствую, что он трогает мои ноги, пытается делать это без палева. Я не могла ничего сделать ему, во мне было 45 килограмм, в нем — 100+. Встала, он легко меня пропустил и буквально пулей вылетел на следующей остановке», — рассказала София.
«Было мне лет десять, в магазине стадо алкашей. Я проходила мимо, и один из них меня ущипнул за попу. При том он явно был старше моего отца. Сейчас просто учу дочь, чтоб визжала как резаная, если к ней прикасается посторонний мужчина», — поделилась Марина.
«Два раза в 17 лет. Первый раз шла прическу делать на выпускной, мимо проходил мужик и просто схватил за грудь. Пошел дальше довольный. Второй раз ехала с курсов в полном автобусе на задней площадке. Один лез под юбку, благо она была длинная и пристегнута булавкой к тёплым колготкам. Вышла на остановке», — сообщила Катерина.
«Когда было около 22 лет, ехала на работу стоя, маршрутка была забита. За 2-3 остановки до выхода какой-то нерусский ко мне прилип и шептал что-то вроде „ты такая красивая“. И когда выходила из транспорта, рукой коснулся. Сейчас бы ему треснула, конечно, а тогда было страшно и неприятно очень», — рассказала Анастасия.
«В автобусе ехала на Левый берег. Там парень вытащил свой причиндал и стоял так. Не все видели, но я вышла на следующей остановке. Подруга сестры ехала и видела, что мужик положил писюн на плечо женщине и так ехал, пока она не увидела. Я так понимаю, что все молчат, когда видят это. Как это преодолеть? Вызывать полицию и пусть забирают лечить. Это ж нездоровая психика, что двигает людьми».
По словам омского психолога Натальи Целевич, мужчины, надругавшиеся над девушками, часто себя оправдывают фразами «сама соблазнила», «надела слишком короткую юбку», «много улыбалась». Из жертвы женщина превращается в виновницу, поэтом большинство умалчивают о произошедшем и переживают все внутри. Однако, как говорит специалист, это самый губительный вариант, который может привести к разрушению психики, нервной системы, проблемам сексуального характера, депрессии, паническим атакам и даже суициду.
«В обществе существует мнение, что эксгибиционисты не опасны. В большинстве случаев это действительно так. Они показывают свои гениталии, а в ответ получают страх, испуг, удивление девушек. Но нельзя относиться к этому как к норме, потому что некоторый процент случаев эксгибиционизма может перетекать в физическое действие, то есть в акт насилия», — рассказала психолог.
Наталья Целевич объяснила, как действовать, если столкнулись с эксгибиционистом. По словам специалиста, не нужно кричать или плакать. В такой ситуации лучше сохранять спокойствие и равнодушие. Тогда человек поймет, что ничего не добьется, и начнет теряться. Если же рядом есть люди, то можно попросить их о помощи, чтобы защитить себя.
«Эксгибиционистами могут быть и успешные в социуме люди, замужние и женатые. Они не могут получить удовлетворение от классического полового акта со своим партнером, поэтому, как правило, демонстрируют свои гениталии незнакомым людям. В большинстве случаев в качестве жертв они выбирают тех, кто слабее, в том числе детей», — добавила психолог.
В УМВД по Омской области сообщили, что в таком случае необходимо обратиться в полицию — позвонить по телефону или обратиться к сотруднику, если он в зоне видимости. Если домогательство случилось в общественном транспорте, то следует оттуда связаться с правоохранителями, а также обратить внимание кондуктора и водителя.
«К ответственности граждан привлекают государственные органы. В ваших силах как можно быстрее сообщить в полицию и дождаться приезда сотрудников», — добавили в полиции.