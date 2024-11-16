«Положил женщине член на плечо». Омички рассказали о домогательствах в транспорте

Наталья Целевич объяснила, как действовать, если столкнулись с эксгибиционистом. По словам специалиста, не нужно кричать или плакать. В такой ситуации лучше сохранять спокойствие и равнодушие. Тогда человек поймет, что ничего не добьется, и начнет теряться. Если же рядом есть люди, то можно попросить их о помощи, чтобы защитить себя.