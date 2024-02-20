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Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

В Омской области рецидивист задушил знакомого у себя в погребе из-за куска сала

Сбросил труп в выгребную яму. Омич пленил и задушил знакомого из-за куска сала

20 февраля 2024, 06:26
Фото: прокуратура Омской области

В Омской области рецидивист задушил знакомого у себя в погребе из-за куска сала

Поиски убитого начали родители, но найти его удалось не сразу, потому что тело мужчины лежало в выгребной яме уличного туалета.

В Омской области будут судить 34-летнего рецидивиста, которого обвиняют в убийстве, незаконном лишении свободы и уклонении от административного надзора. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, мужчина решил, что его знакомый украл у него кусок соленого сала. Дела обстояли весной 2022 года в Тарском районе. Местный житель избил «вора» и запер в подполе у себя дома. На следующий день он задушил пленника и спрятал тело в выгребной яме уличного туалета.

Родители жертвы заявили в полицию об исчезновении сына. На его поиски ушло много времени, но в итоге оперативники пришли к любителю сала. Он признался в убийстве и совершении еще одного преступления.

Фото: прокуратура Омской области

Как выяснилось, в сентябре 2021 года мужчина обиделся на жителя села Коренево, расположенном также в Тарском районе. Он посчитал, что тот дал не всю сумму за оказанную работу, и поджег сено работодателя. Таким образом поджигатель нанес ущерб на 113 тыс рублей.

Его уголовное дело рассмотрит Тарский городской суд, рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Суд#Прокуратура Омской области#Убийство#Новости#Сало#Алина Ясинская#Жертва#Пленник
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