Сбросил труп в выгребную яму. Омич пленил и задушил знакомого из-за куска сала

По версии следствия, мужчина решил, что его знакомый украл у него кусок соленого сала. Дела обстояли весной 2022 года в Тарском районе. Местный житель избил «вора» и запер в подполе у себя дома. На следующий день он задушил пленника и спрятал тело в выгребной яме уличного туалета.