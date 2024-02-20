Сбросил труп в выгребную яму. Омич пленил и задушил знакомого из-за куска сала

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
В Омской области будут судить 34-летнего рецидивиста, которого обвиняют в убийстве, незаконном лишении свободы и уклонении от административного надзора. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
По версии следствия, мужчина решил, что его знакомый украл у него кусок соленого сала. Дела обстояли весной 2022 года в Тарском районе. Местный житель избил «вора» и запер в подполе у себя дома. На следующий день он задушил пленника и спрятал тело в выгребной яме уличного туалета.
Родители жертвы заявили в полицию об исчезновении сына. На его поиски ушло много времени, но в итоге оперативники пришли к любителю сала. Он признался в убийстве и совершении еще одного преступления.
Как выяснилось, в сентябре 2021 года мужчина обиделся на жителя села Коренево, расположенном также в Тарском районе. Он посчитал, что тот дал не всю сумму за оказанную работу, и поджег сено работодателя. Таким образом поджигатель нанес ущерб на 113 тыс рублей.
Его уголовное дело рассмотрит Тарский городской суд, рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.