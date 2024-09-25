Связал и бросил в погреб. В Омске задержали мужчину, который напал на пенсионерку

Posted 25 сентября, 10:19
Published 25 сентября, 10:19
Modified 25 сентября, 10:31
Updated 25 сентября, 10:31
В Омской области правоохранительные органы задержали 41-летнего мужчину. Его подозревают в тяжких преступлениях, включая грабеж и покушение на убийство. Серия инцидентов, связанных с жителем Шербакульского района, началась с банального грабежа в Омске, но быстро переросла в историю, поставившую под угрозу жизнь пожилой женщины.
Первым знаком для правоохранительных органов стал грабеж в Кировском округе Омска. Пожилой мужчина стал жертвой своего же гостя, который воспользовался моментом и украл у него телефон. Подозреваемого быстро задержали, но уже через несколько дней в полицию Шербакульского района поступило новое тревожное сообщение.
В доме местной жительницы была найдена ее 72-летняя мать в бессознательном состоянии. Связанная пенсионерка провела в полузакрытом погребе неделю без доступа к еде и воде. Женщина чудом выжила, ее состояние стабилизировали врачи.
Как выяснилось в ходе расследования, в обоих преступлениях замешан один и тот же человек. Мужчина помогал пенсионерке с ремонтом пола, но конфликт из-за оплаты труда перерос в насилие. Он избил женщину, связал ее и бросил в погреб, забрав небольшую сумму денег и мобильный телефон.
В отношении подозреваемого возбуждено несколько уголовных дел. Следствие также установило его причастность к краже телефона и банковской карты у другого знакомого. Полиция продолжает расследование этого дела.
Ранее Город55 сообщил, что в Омске на улице Харьковской задержали подозреваемого в жестоком преступлении: омич в состоянии алкогольного опьянения убил свою бывшую жену и пытался скрыться от полиции на автомобиле.