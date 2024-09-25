Связал и бросил в погреб. В Омске задержали мужчину, который напал на пенсионерку

Как выяснилось в ходе расследования, в обоих преступлениях замешан один и тот же человек. Мужчина помогал пенсионерке с ремонтом пола, но конфликт из-за оплаты труда перерос в насилие. Он избил женщину, связал ее и бросил в погреб, забрав небольшую сумму денег и мобильный телефон.