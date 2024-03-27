Новосибирский суд ужесточил приговор омичу по делу о гибели рыбака на Чанах

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
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Updated Сегодня, 07:42
Инцидент произошел 11 декабря 2022 года на озере Большие Чаны Купинского района. Пьяный омич катался на машине со скоростью не менее 70 км/ч, а в это время на озере рыбаки занимались подледной ловлей.
В какой-то момент, проезжая рядом с рыбацкой палаткой, водитель, не соблюдая правил безопасности при езде по голому льду, не справился с управлением и въехал в палатку, где находился мужчина. В результате аварии рыбак погиб на месте.
6 октября 2023 года обвиняемому вынесли приговор в Купинском райсуде Новосибирской области. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности и назначили 1 год исправительных работ с удержанием из зарплаты в доход государства 10%.
Однако прокуратура не согласилась с решением суда первой инстанции и обжаловала приговор из-за мягкости наказания. В итоге Новосибирский облсуд изменил приговор и назначил омичу наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении. Приговор уже вступил в законную силу.