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место ДТП

Новосибирский суд ужесточил приговор омичу по делу о гибели рыбака на Чанах

27 марта 2024, 07:27
Фото: Прокуратура Новосибирской области
место ДТП
Нахождение за рулем в пьяном виде — серьезный отягчающий фактор.

Инцидент произошел 11 декабря 2022 года на озере Большие Чаны Купинского района. Пьяный омич катался на машине со скоростью не менее 70 км/ч, а в это время на озере рыбаки занимались подледной ловлей.

В какой-то момент, проезжая рядом с рыбацкой палаткой, водитель, не соблюдая правил безопасности при езде по голому льду, не справился с управлением и въехал в палатку, где находился мужчина. В результате аварии рыбак погиб на месте.

место ДТПместо ДТП
место ДТПместо ДТП
место ДТП
Фото: Прокуратура Новосибирской области

6 октября 2023 года обвиняемому вынесли приговор в Купинском райсуде Новосибирской области. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности и назначили 1 год исправительных работ с удержанием из зарплаты в доход государства 10%.

Однако прокуратура не согласилась с решением суда первой инстанции и обжаловала приговор из-за мягкости наказания. В итоге Новосибирский облсуд изменил приговор и назначил омичу наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении. Приговор уже вступил в законную силу.

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