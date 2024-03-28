Психологическая травля. Омичам покажут триллер о подростковом буллинге «Лисьи огни»

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
На сцене омского Дома актера сегодня, 28 марта, состоится премьера спектакля «Лисьи огни» (16+). Постановка ТЮЗа по пьесе белорусского драматурга Влады Ольховской. На предпремьерном показе побывал корреспондент Города55 Евгений Игишев. Далее — от первого лица.
Все действие спектакля происходит в автобусе, на сцене он представлен в виде прозрачного короба. В центре событий оказываются шесть подростков (спойлер: в конце выяснится, что их только пять). У тинейджеров разные характеры и судьбы. Объединяет их одно — все они наказаны за буллинг к своим сверстникам. Школьников везут в пансионат на семинар по перевоспитанию.
Героев одели в оранжевую одежду, в цвет лисы. У меня это вызвало ассоциации с британским сериалом «Отбросы» (Misfits, возрастное ограничение 18+), где пятеро молодых нарушителей закона также в оранжевой одежде отправляются на общественные работы, чтобы трудом искупить свою вину перед обществом.
Вернемся к «Лисьим огням». Посреди пути автобус с подростками ломается. Водитель и психолог, сопровождавший детей, идут выяснять причины и оставляют молодых людей одних. Тут-то героев и ждет мистика, фантастика и триллер. Школьники видят северное сияние. При этом одна из пассажирок вспоминает легенду о небесной лисице, которая порой выходит на охоту за злом, живущим в человеке.
Лисице необходимо отдать в жертву одного из подростков. Решить, кто будет приношением, необходимо самим героям. Добровольно становиться жертвой, разумеется, никто не хочет, и ребята пытаются выяснить, кто из них «самый плохой». А выясняют теми способами, к которым привыкли юные буллеры: физическая сила, манипуляции, обман, перекладывание вины на другого. Свои действия герои объясняют личными травмами: неурядицы в семье, проблемы со здоровьем, отсутствие друзей, синдром «золотого ребенка».
В итоге, к молодым людям приходит понимание, что травля и насилие — не самая лучшая форма взаимодействия с людьми. Режиссер спектакля Александр Черепанов дает понять, что трудные подростки могут отказаться от буллинга, однако неизвестно насколько чисты их помыслы. Ведь поменять модели поведения тинейджеры согласились лишь под страхом смерти.
«Такие спектакли подростки должны смотреть без мам, пап, бабушек и дедушек. Лучше поймут», — прокомментировала постановку одна из зрительниц на выходе из зала.
Спектакль атмосферный, погружает зрителя в процесс. В этом помогают звуковое оформление, которое нагнетает обстановку, прекрасная работа со светом и эффектами, поставленная хореография. Образы героев проработаны, костюмы и внешний вид персонажей отражает их характер. Спектакль идет чуть более часа без антракта, что не дает заскучать.
Как по мне, концовка вышла несколько скомканной. Не хватило заявленного триллера. Да, он присутствовал, однако без «вау-эффекта». Вызывает вопрос возрастное ограничение 16+. Я считаю, что «Лисьи огни» — это спектакль про подростков и для подростков.
О не относящемся к постановке. Сложилось ощущение, что Дом актера, открытый в 1974 году, ни разу не видел ремонта, а кресла в зале помнят актера Ножери Чонишвилли, в честь которого и была названа театральная площадка. Спектакль тут не при чем, но на общее зрительское ощущение влияет.