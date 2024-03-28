Психологическая травля. Омичам покажут триллер о подростковом буллинге «Лисьи огни»

Все действие спектакля происходит в автобусе, на сцене он представлен в виде прозрачного короба. В центре событий оказываются шесть подростков (спойлер: в конце выяснится, что их только пять). У тинейджеров разные характеры и судьбы. Объединяет их одно — все они наказаны за буллинг к своим сверстникам. Школьников везут в пансионат на семинар по перевоспитанию.