Сам вызвал скорую. Жителя Омской области подозревают в убийстве сожительницы

По данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою партнершу, от чего она сразу скончалась. После этого он сам вызвал скорую помощь, но медики уже не смогли ей помочь. Сейчас мужчина задержан и находится под стражей. Полиция проводит расследование, опрашивает свидетелей и собирает доказательства.