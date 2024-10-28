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Posted 28 октября, 08:16

Published 28 октября, 08:16

Modified 28 октября, 08:20

Updated 28 октября, 08:20

В Исилькульском районе женщина погибла после бытового конфликта

Сам вызвал скорую. Жителя Омской области подозревают в убийстве сожительницы

28 октября 2024, 08:16
Фото: Изображение Midjourney

В Исилькульском районе женщина погибла после бытового конфликта

В Омской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, который подозревается в убийстве своей сожительницы после ссоры, возникшей в ходе распития спиртных напитков.

В Омске возбудили уголовное дело после гибели 41-летней женщины, ставшей жертвой насилия. Подозреваемым стал 36-летний знакомый погибшей. По мнению следователей, его действия и привели в смерти потерпевшей.

Трагедия произошла в ночь на 24 октября в поселке Ивановка Исилькульского района. Предварительно установлено, что женщина погибла в результате ссоры с сожителем, которая произошла после того, как они вместе выпили. В дом на улице Механизаторов вызвали скорую помощь. Когда медики приехали, они обнаружили тело женщины с множественными травмами.

По данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою партнершу, от чего она сразу скончалась. После этого он сам вызвал скорую помощь, но медики уже не смогли ей помочь. Сейчас мужчина задержан и находится под стражей. Полиция проводит расследование, опрашивает свидетелей и собирает доказательства.

Напомним, что ранее мужчина мог получить до 9 лет лишения свободы в связи с инцидентом, в результате которого погиб гость на его свадьбе. Прокуратура утверждает, что действия новобрачного были преднамеренными.

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#Екатерина Тараленко#Полиция#Омск#Омская область#Задержание#Алкогольное опьянение#Убийство#Уголовное дело#Расследование#Новости#Насилие#Жертва
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