Сам вызвал скорую. Жителя Омской области подозревают в убийстве сожительницы

Posted 28 октября, 08:16
Published 28 октября, 08:16
Modified 28 октября, 08:20
Updated 28 октября, 08:20
В Омске возбудили уголовное дело после гибели 41-летней женщины, ставшей жертвой насилия. Подозреваемым стал 36-летний знакомый погибшей. По мнению следователей, его действия и привели в смерти потерпевшей.
Трагедия произошла в ночь на 24 октября в поселке Ивановка Исилькульского района. Предварительно установлено, что женщина погибла в результате ссоры с сожителем, которая произошла после того, как они вместе выпили. В дом на улице Механизаторов вызвали скорую помощь. Когда медики приехали, они обнаружили тело женщины с множественными травмами.
По данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою партнершу, от чего она сразу скончалась. После этого он сам вызвал скорую помощь, но медики уже не смогли ей помочь. Сейчас мужчина задержан и находится под стражей. Полиция проводит расследование, опрашивает свидетелей и собирает доказательства.
Напомним, что ранее мужчина мог получить до 9 лет лишения свободы в связи с инцидентом, в результате которого погиб гость на его свадьбе. Прокуратура утверждает, что действия новобрачного были преднамеренными.