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Ввод в эксплуатацию

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2024
Минимум 7 млн за «двушку». В Омске сдали три новых многоквартирных дома
16 августа, 09:04
От 12 до 16 этажей. На Левобережье Омска сдали сразу три элитные многоэтажки
2 августа, 08:16
Подарок к зиме. К концу года в Омске достроят проблемный жилой дом на Перелета
Здание готово пока что на 40%.
5 июля, 09:35
В микрорайоне Серебряный берег достроили четырехэтажный магазин с фитнес-клубом
4 июля, 10:22
Поровну однушек с двушками. На Левобережье Омска построили новый 10-этажный дом
4 июля, 04:08
Проект введенной в эксплуатацию омской школы на Космическом прошел госэкспертизу
21 марта, 12:05
В Омске не Левом берегу ввели в эксплуатацию новый производственный цех
Он расположился по адресу улица Мельничная, №149.
26 февраля, 08:40
2023
Строили с 2016 года. В центре на Пушкина сдали 11-этажный офис «Омсктехуглерода»
15 декабря 2023, 05:05
Бывшие омские чиновники Триппель и Асташов построили два склада на Индустриальной
13 декабря 2023, 02:27
Деловые 14 этажей. В Омске ищут арендаторов в новый бизнес-центр
6 декабря 2023, 09:40
В Омске ввели в эксплуатацию развязку у Ленинградского моста за 242 млн рублей
Подрядчик — омская компания «Стройтраст» — достроила объект еще в июле 2023 года.
16 ноября 2023, 05:50
В Омске у метромоста сдали в эксплуатацию четырехзвездочную гостиницу Cosmos
13 октября 2023, 07:48
Преимущественно однушки. На окраине Омска построили высотку с подземным этажом
В новом доме больше всего однокомнатных квартир.
18 июля 2023, 03:53
В Центральном округе Омска ввели в эксплуатацию новый четырехэтажный магазин
В качестве застройщика выступил омский предприниматель Евгений Коновалов.
12 июля 2023, 11:51
В центре Омска ввели в эксплуатацию 4-этажный ресторан бизнесмена Латарии
Общая площадь комплекса составляет больше 2 тысяч квадратных метров.
15 мая 2023, 08:20
На Левобережье Омска построили новый цех рыбзавода
Площадь нового производственного цеха составляет более 3 тысяч квадратных метров.
24 февраля 2023, 03:30
Люди ждут жилье, попадают в розыск и строят заправки. Омск сегодня
4 февраля 2023, 14:23

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