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Преимущественно однушки. На окраине Омска построили высотку с подземным этажом

18 июля 2023, 03:53
Фото: Город55
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На окраине Омска построили жилую высотку с подземным этажом

В новом доме больше всего однокомнатных квартир.

В пресс-центре администрации Омска рассказали о завершении строительства жилого дома в Центральном округе. Специалисты городского депархитектуры выдали разрешение на ввод в эксплуатацию здания на территории Амурского поселка.

Этот 11-этажный находится по адресу: проезд 6-й Амурский, 6. Общая площадь квартир — 10288,6 кв м. Здесь есть подземный этаж и 185 квартир, в том числе 85 однокомнатных, 48 двухкомнатных и 52 трехкомнатных.

Жилую высотку строило ООО «Строительно-монтажное управление-5 Стройбетон „Восточное“».

Ранее в Центральном округе ввели в эксплуатацию четырехэтажный магазин общей площадью около 4 тыс кв м. Он находится на перекрестке улиц Совхозная и 24-я Северная.

В Центральном округе Омска ввели в эксплуатацию новый четырехэтажный магазин
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Строительство#Новостройка#Ввод в эксплуатацию#Департамент архитектуры#Жилой дом
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