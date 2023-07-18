Преимущественно однушки. На окраине Омска построили высотку с подземным этажом

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
В пресс-центре администрации Омска рассказали о завершении строительства жилого дома в Центральном округе. Специалисты городского депархитектуры выдали разрешение на ввод в эксплуатацию здания на территории Амурского поселка.
Этот 11-этажный находится по адресу: проезд 6-й Амурский, 6. Общая площадь квартир — 10288,6 кв м. Здесь есть подземный этаж и 185 квартир, в том числе 85 однокомнатных, 48 двухкомнатных и 52 трехкомнатных.
Жилую высотку строило ООО «Строительно-монтажное управление-5 Стройбетон „Восточное“».
Ранее в Центральном округе ввели в эксплуатацию четырехэтажный магазин общей площадью около 4 тыс кв м. Он находится на перекрестке улиц Совхозная и 24-я Северная.