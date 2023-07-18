Преимущественно однушки. На окраине Омска построили высотку с подземным этажом

Этот 11-этажный находится по адресу: проезд 6-й Амурский, 6. Общая площадь квартир — 10288,6 кв м. Здесь есть подземный этаж и 185 квартир, в том числе 85 однокомнатных, 48 двухкомнатных и 52 трехкомнатных.